Экономика

Больше чем половине респондентов ПЛН не хватает денег на продукты

Большинство опрошенных Псковской Лентой Новостей респондентов (54.1%) заявили, что в последнее время им сложно укладываться в бюджет даже на еду. Это следует из еженедельного опроса, в котором приняли участие 296 человек.

29.7% респондентов живут «от зарплаты до зарплаты», не имеют возможности формировать финансовую подушку безопасности.

4.7% опрошенных имеют стабильный доход для покрытия основных нужд, но лишены средств, например, на путешествия.

4.1% находятся в комфортном финансовом положении, не испытывая затруднений с покрытием текущих расходов. Аналогичное количество респондентов (4.1%) не могут накопить на новую машину.

1.7% столкнулись с невозможностью улучшить жилищные условия из-за недостатка средств.

1% - лишены возможности тратить на расходы, связанные с досугом, саморазвитием, хобби и развлечениями. 0.3% находятся в критическом финансовом положении, не имея возможности оплатить даже коммунальные платежи. Также 0.3% проголосовавших сообщили, что могут позволить платное образование для своего ребенка.

Данный опрос демонстрирует определенную степень финансового напряжения в обществе. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что каждый второй респондент в качестве наиболее бьющей по карману статьей расходов называл продукты питания. Среди опрошенных лишь 4.1% респондентов чувствуют себя по-настоящему финансово защищенными.

