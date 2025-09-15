Экономика

В России упал спрос на золотые украшения

В первом полугодии 2025 года россияне приобрели 15,5 тоны золотых украшений — на 10% меньше, чем годом ранее, следует из данных Всемирного золотого совета (WGC). Федеральная пробирная палата фиксирует еще более резкое падение – на 12,3% год к году, до 8,96 млн изделий. Ввод новых украшений в оборот упал почти на 40%, следует из данных пробирной палаты.

Продажи ювелирных изделий продолжили снижаться из-за рекордно подорожавшего золота, говорится в материалах WGC. Средняя цена унции золота в январе–сентябре составила $3165 (+37% год к году), а в сентябре достигла $3651. В Goldman Sachs не исключают роста до $4–5 тыс. к 2026 году, пишут «Известия».

Снижению продаж украшений из золота также способствует замедление темпов роста доходов населения, указывает исполнительный директор «Гильдии ювелиров России» Владимир Збойков. В августе 2025 года индекс потребительских настроений, по оценке Центробанка (ЦБ), уменьшился год к году на 1,8 п. до 103,2 п.