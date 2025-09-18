Экономика

Инфляция в Псковской области в августе оказалась выше показателя по стране

Цены в Псковской области в августе 2025 года, по данным Росстата, снизились на 0,36% к июлю. Годовая инфляция замедляется третий месяц подряд, и в августе она составила 8,73%. Это выше, чем в целом по стране (8,14%), сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

В августе подешевели продукты и услуги. При этом прирост их стоимости за год остается выше инфляции. Непродовольственные товары в августе подорожали, но в целом за год – значительно меньше, чем продукты и услуги.

С исключением сезонности (с.к.)* цены в августе выросли меньше, чем в июле. Это связано в основном с тем, что в июле, в отличие от августа, была проведена индексация коммунальных тарифов больше чем на 4%.

«Годовая инфляция в России продолжает снижаться, но пока еще остается существенно выше цели. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к 4% в 2026 году», - заключили в местном отделении.

* Банк России рассчитывает месячный прирост цен с сезонной корректировкой (с.к.). Показатель очищен от влияния сезонных факторов — например, урожая, ежегодной индексации тарифов на 4%, летнего спроса на турпоездки.