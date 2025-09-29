Экономика

Труженики села продолжают работу на полях Псковского района

Труженики села продолжают работу на полях Псковского района, сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова

«Обычно в сельском хозяйстве уборочная страда сменялась подготовкой к следующему сезону и севом озимых, но этот непростой год поменял привычный порядок вещей. «Битва за урожай» на полях еще продолжается, параллельно идет сев озимых», - рассказала Наталья Федорова.

Согласно свежим данным с полей, укосная площадь по району составляет 67% от плана или 6945 га. Силосной массы заготовлено 35,8 тысяч тонн (48% от плана), сенажа – почти 37,5 тысяч тонн (81% от плана), сена – 3,5 тысячи тонн (110% от плана), соломы – 2,2 тысячи тонн (58% от плана). Грубых и сочных кормов на одну условную голову скота заготовлено 69% от плана. На теплично-овощном комплексе агрофирмы «Победа» растениеводы собрали почти 825 тонн огурцов и 339 тонн томатов. Картофеля с 80 га убрано 1646 тонн при урожайности 206 ц/га.

Продолжается и уборка зерновых. Аграрии убрали зерновые культуры с площади в почти 2,7 тысяч га – около 5,1 тысяч тонн озимой пшеницы (урожайность 33,1 ц/га), почти 284 тонны яровой пшеницы (урожайность 15,7 ц/га), свыше 2 тысяч тонн ячменя (урожайность 29,3 ц/га). К 1 тысяче тонн приближается урожай озимого и ярового рапса, урожайность по данной культуре составляет 23,3 ц/га. Также аграрии убрали 245 тонн гороха.

Сев озимых культур уже произведен на 1,4 тысяче га земель Псковского района – по большей части это озимая пшеница на зерно, и около 77 га – на корм. Озимого рапса сельхозпредприятия посеяли 582 га.