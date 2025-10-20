Экономика

Валерий Гарбузов: Китай смотрит на Россию, в первую очередь, как на сырьевой источник

Китайская Народная Республика в долгосрочной перспективе рассматривает Российскую Федерацию, в первую очередь, как сырьевой источник и рынок сбыта. Такое мнение высказал член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов в эфире программы «Особое мнение» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Взгляд Китая на современный мир отличается особым практицизмом. Это действительно удивительно, как коммунистическая страна смогла вот так отринуть наследие "культурной революции" и тех ужасов, которые принесла эта "культурная революция", и встать на путь такого прагматического капитализма, который уже не одно десятилетие там развивается и привился коммунистами, кстати. Поэтому Китай смотрит на Россию как бы через два фокуса. Россия - это сырьевой источник, несомненно. И Россия будет продолжать оставаться таким для многих стран. Говорить о том, что давайте превратим нашу экономику из сырьевой в какую-то другую, это хорошо, но надо понимать, что все-таки - это основная ценность, которая интересует наших соседей», - считает Валерий Гарбузов.

По мнению эксперта, вторым фокусом интересов Китая в отношении России является то, что она способна потреблять те товары, которые производятся в Поднебесной.

«Поскольку Китай является "мировой фабрикой", то этой "мировой фабрике" нужен и мировой рынок, мировой потребитель. Поэтому, конечно, у Китая торгово-сбытовой взгляд — китайские товары должны покупаться. Российский рынок, в общем-то, способен всасывать эти торговые массы и потреблять их. Поэтому, конечно, Китай думает о торговых путях. Все эти идеи, "один пояс, один путь", связаны именно с тем, чтобы сбывать китайские товары. Не обязательно в России, но и в России в том числе. И я думаю, что такой взгляд на Россию будет у Китая достаточно длительное время. Конечно, надо понимать, что в каких-то моментах - в экономике, в торговой, финансовой сфере, на мировых рынках - Китай очень серьезный конкурент», - добавил Валерий Гарбузов.