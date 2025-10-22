Экономика

Псковские налоговики проводят встречи с трудовыми коллективами

Сотрудники УФНС России по Псковской области проводят встречи с трудовыми коллективами в рамках кампании по уплате имущественных налогов за 2024 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФНС России по Псковской области

Налоговики посещают предприятия и администрации муниципальных образований, чтобы создать комфортные условия для взаимодействия с налогоплательщиками.

На встречах сотрудники налоговых органов информируют граждан о наличии или отсутствии начислений по имущественным налогам, которые необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2025 года. Они также объясняют способы уплаты налогов, применение льгот для отдельных категорий граждан и порядок начисления налога на доходы в виде процентов по вкладам в банках. Налоговики рассказывают о преимуществах использования сервисов ФНС России, включая «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Во время работы мобильного офиса налогоплательщики получают налоговые уведомления и могут уплатить налоги по QR-коду, если у них установлены мобильные банковские приложения. Специалисты налоговой службы сообщают о задолженности, предлагают квитанции для ее уплаты и оформляют согласие на СМС-информирование о задолженности.

По итогам четырех встреч около 30 налогоплательщиков оформили доступ к «Личному кабинету». Более чем 110 псковичам вручили уведомления об уплате имущественных налогов на общую сумму 870 тысяч рублей, включая налоги на доходы в виде процентов по вкладам в банках.