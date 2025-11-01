Экономика

Должники не читают кредитный договор: псковичам назвали последствия нецелевого использования заемных средств

Арбитражный управляющий Ульяна Михайлова в новом выпуске программы «Банкротство и точка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) разобрала сложный вопрос о том, когда нецелевое использование кредита суды признают недобросовестностью, а когда могут пойти должнику навстречу.

Эксперт привела в пример реальную ситуацию из своей практики: должник из Московской области взял кредит на покупку автомобиля, но нарушил условия договора, передав машину третьему лицу для работы в такси. В результате эксплуатации автомобиль был разбит, и в процедуре банкротства продавать оказалось нечего.

По словам Ульяны Михайловой, исход дела зависит от того, как суд оценит намерения должника. С одной стороны, условия договора были грубо нарушены. С другой — важно понять контекст.

«Это вопрос оценки. Является ли это однозначно недобросовестным поведением или суд сочтет обоснованным вариант передачи транспортного средства и эксплуатации как такси, чтобы получать какие-то доходы для содержания семьи?» — сказала арбитражный управляющий.

В таком случае финансовый управляющий в своем отчете будет анализировать два основных обстоятельства: когда возникла задолженность и были ли условия договора донесены до должника. Если платежи по кредиту перестали вноситься уже после того, как машина была разбита, это может говорить об изначальном желании платить. Если же долг образовался задолго до утраты залога, это свидетельствует о недобросовестности. Помимо этого, судебная практика обращает внимание на то, насколько четко в договоре был прописан запрет на коммерческую эксплуатацию и передачу автомобиля третьим лицам.

«Если финансовый управляющий придет к выводу, что злостного намерения нарушить условия договора должник не испытывал, а нуждался в деньгах, не имея иных доходов до определенного момента, суд первой инстанции может согласиться с доводами и списать долги», — пояснила Ульяна Михайлова.

Арбитражный управляющий также обратила внимание на массовую проблему. За последние два месяца к ней на процедуру поступил 31 новый должник.

«Ни один из должников никак не соображает и не ориентируется в своем кредитном договоре. То есть он его не читал. И вот это вообще катастрофа», — резюмировала Ульяна Михайлова.