Экономика

Псковстат подсчитал трудовые ресурсы региона

Численность трудовых ресурсов Псковской области в 2024 году составила 347,3 тысячи человек. Под этим понятием подразумеваются не только официально трудоустроенные граждане, но и все, кто способен работать: включая тех, кто временно не занят, а также студентов и людей, продолжающих трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста. Об этом Псковстат сообщил в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Псковстат / «ВКонтакте»

Согласно статистике, подавляющее большинство — 82,3% заняты в экономике региона. Оставшиеся 17,7% — это обучающиеся с отрывом от работы студенты и население в трудоспособном возрасте, не занятое ни работой, ни учебой.

В каких сферах экономики преимущественно трудятся жители Псковской области: