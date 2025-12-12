Псковcкая обл.
Экономика

«Дневной дозор»: О работе над бюджетом Псковской области

12.12.2025 17:48|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему работы над бюджетом Псковской области. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Одна из примет декабря в Псковской области — усиленная работа правительства региона и областного Собрания над проектом бюджета на следующий год и плановый период. На ноябрьской сессии документ был принят в первом чтении — утверждены основные параметры. Доходы областного бюджета составят 68 млрд 200 млн рублей и по сравнению с предыдущим годом вырастут на 10 миллиардов, доходы консолидированного бюджета запланированы в объеме 78 млрд рублей. Расходы бюджетов составляют почти 71 миллиард рублей областного и 80 миллиардов 700 миллионов рублей консолидированного. Для более детальной, постатейной проработки документа ко второму чтению была создана согласительная комиссия, в состав которой вошли все вице-губернаторы, руководитель аппарата правительства Псковской области и по одному представителю от каждой из шести партийных фракций регионального парламента.

Работа над формированием бюджета в самом разгаре. Итоговое заседание согласительной комиссии состоится 16 декабря. До этого пройдут бюджетные консультации между парламентскими фракциями и губернатором, по итогам которых будет сформирован пакет поправок ко второму чтению. А заключительная бюджетная сессия пройдет уже 18 декабря. Какие поправки в бюджет на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов предлагают разные партийные фракции? Есть ли шанс, что оппозиция поддержит бюджет на декабрьской сессии? Об этом — в программе «Дневной дозор».

О том, как идет работа согласительной комиссии, рассказал ее сопредседатель, вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель бюджетного комитета Александр Братчиков.

«Работа согласительной комиссии разбита на две части. В первой части мы рассмотрели предложения субъектов законодательной инициативы — это главы муниципальных округов и, соответственно, прокуратура. Предложения весьма интересные, необходимые для того, чтобы учитывать их в бюджете на 2026 год. Понятно, что всё, что нам предлагают учесть, мы не можем, потому что средства ограничены, но то, что касается социальной ориентированности бюджета, — все эти предложения будут рассмотрены. Следующим этапом пройдет встреча губернатора со всеми фракциями, кто представлен в Псковском областном Собрании депутатов, и после этого согласительная комиссия продолжит работу по итогам встречи губернатора с фракциями, и, соответственно, будет принят окончательный протокол, который будет рассмотрен на бюджетном комитете, будет рекомендован или не рекомендован для принятия на сессии Псковского областного Собрания депутатов. Изначальный бюджет, который был нам предложен для рассмотрения и принятия во втором чтении, уже сбалансирован, но, безусловно, изменения, поправки, которые внесёт губернатор, будут. Они дадут, соответственно, самые ощутимые изменения к принятию бюджета во втором чтении».

Александр Братчиков выразил уверенность, что обсуждение документа в рамках работы согласительной комиссии пойдет в конструктивном русле и без бросания стаканов друг в друга, поскольку депутаты — адекватные люди и понимают, что бюджет не резиновый, и все поправки и «хотелки» в нем не могут быть учтены. Фракция «Яблоко» направила в согласительную комиссию четыре поправки, и если их примут, то проголосует за принятие бюджета, рассказал лидер фракции Артур Гайдук. К этим четырем поправкам «Яблоко» направило и 50 предложений, не подкрепленных источниками финансирования.

«Псковское "Яблоко" каждый год предлагает большое количество поправок и предложений к бюджету. В этом году мы предложили четыре кодифицированные поправки. Мы предлагаем увеличить сумму, заложенную на выплату компенсаций детям-сиротам на приобретение квартиры. Также мы предлагаем увеличить субсидирование адаптации социально значимых объектов жилого фонда и дорожной инфраструктуры для потребностей маломобильных групп населения. Сейчас это очень актуально. Увеличить субсидирование высокотехнологичной медицинской помощи. Той, которая не включена в программу обязательного медицинского страхования, то есть она ей не оплачивается, и также увеличить бюджет на субсидии медработникам, которые приехали работать в наше село. В качестве источника финансирования мы предлагаем взять деньги, которые заложены на дотации авиаперевозчика, субсидии государственным СМИ и некоторым некоммерческим организациям и небольшие суммы из резервного фонда правительства. Результаты голосования при втором чтении будут зависеть от того, как будут рассмотрены наши поправки и предложения. Кроме поправок мы внесли 50 предложений, которые касаются болевых точек, собранных со всей области. Они могут рассматриваться в дальнейшем, в течение года в рабочем порядке. И в прошлом году мы внесли 100 предложений. До этого мы тоже вносили предложения, также собранные в большом количестве. Это как раз самая важная, самая больная часть изменений в бюджет, которые мы предлагаем».

Фракцию коммунистов намечающийся бюджет не очень устраивает, но, с большой долей вероятности, «против» она голосовать не будет, сообщил депутат Псковского областного Собрания от КПРФ, первый секретарь обкома партии Петр Алексеенко. В лучшем случае проголосует за бюджет, а в худшем воздержится. Как и в случае с «Яблоком», все будет зависеть от того, насколько в документе будут учтены четыре поправки, которые направили в комиссию коммунисты.

«На втором заседании согласительной комиссии еще будем рассматривать вопросы по ремонту дорог, например, в Гдовском районе, общественные бани — тоже больной вопрос в Новоржевском районе. В Новоржеве, например, наш депутат Татьяна Тихонова обращалась в прокуратуру, всё никак не пробить. Мы знаем, в Печорах и в Палкино также нет. Это же наше здоровье. Вот такие вопросы, но они местного уровня, их не решить без помощи. В области тоже денег нет, потому что федеральный бюджет у нас с большим дефицитом. Дмитрий Юрьевич (Дмитрий Михайлов, руководитель фракции КПРФ — ред.) выступал на прошлой сессии. Он рассказал о предложениях КПРФ, которые могут увеличить областной бюджет на треть без дополнительных затрат из федерального бюджета. Если федеральный бюджет станет больше, то и областной бюджет вырастет, так как область дотационная. И на первом заседании согласительной комиссии приняли решение обратиться в Москву, в федеральное правительство, чтобы оказали помощь нашей области на приобретение лекарств. Некоторые вопросы всё-таки решаются, хотя и в рамках имеющихся возможностей. Программы и проекты выполняются. Самый большой объем средств выделяется на дорожную инфраструктуру — 20 миллиардов почти. Такое впервые. Конечно, против голосовать не будем, но такой бюджет нас не удовлетворяет».

К сожалению, бюджет Псковской области остается дотационным, у региона много кредитов, констатировал руководитель фракции ЛДПР в областном Собрании Антон Минаков. В то же время он отметил прекрасную работу губернатора Михаила Ведерникова по выполнению основных задач и колоссальную федеральную поддержку, которую имеет наш регион. Учитывая этот факт, можно предположить, что бюджет все равно будет сбалансированным и социально направленным. Также Антон Минаков сообщил, какие поправки внес в проект бюджета и как собирается голосовать на бюджетной сессии.

«Свою позицию и мнение по бюджету я выскажу уже на сессии областного Собрания путём голосования, и, как я уже говорил ранее, позиция фракции ЛДПР будет зависеть от того, как будут рассмотрены наши поправки, будут ли учтены наши предложения. Поправки достаточно разнообразные, они носят как частный характер, мной были внесены предложения по конкретным дорогам, которые необходимо отремонтировать, по которым наибольшее количество обращений граждан нам поступало. И, безусловно, в наших поправках мы не забывали про поддержку малозащищённых слоёв населения, но и про поддержку участников СВО и их семей».

То, как та или иная партия голосует за бюджет, отражает, поддерживает ли она курс, по которому идет команда действующего губернатора, констатирует руководитель фракции «Справедливая Россия» в региональном парламенте Олег Брячак. От того, как будут голосовать оппозиционные фракции, к которой он относит и «Справедливую Россию», не изменится ровным счетом ничего, потому что они находятся в подавляющем меньшинстве. Тем не менее Олег Брячак подчеркнул, что его фракция поддерживает проект бюджета, и объяснил, почему.

«Самое главное, что нашему губернатору каким-то образом удалось закрыть все коммерческие кредиты, которые достались ему по наследству от предыдущей администрации. Мы помним с вами, что наша область в период правления предыдущих руководителей выплачивала только по процентам каждый год около 1 миллиарда рублей. Это совершенно безумная цифра. То есть порядка 10 детских садиков каждый год наш регион недополучал. Эти детские садики, 10 штук, мы дарили банкирам. Михаилу Юрьевичу (Михаил Ведерников, губернатор Псковской области — ред.) удалось решить этот вопрос. Конечно же, нам бы хотелось, чтобы бюджет был гораздо больше, чтобы расходы на социально значимые сферы тоже были гораздо больше. Однако мы понимаем, в какое непростое время живём, и видим, какое количество социальных объектов строится и ремонтируется нашей администрацией. А правительству сейчас по-новому удаётся поддерживать социальную сферу. Поэтому, конечно же, мы понимаем, каким непростым трудом всё это достаётся нашему губернатору, эти результаты, и мы поддерживаем бюджет. Во втором и третьем чтении будем голосовать за».

Еще на первом заседании согласительной комиссии спикер областного Собрания Александр Котов говорил, что на системные поправки, поступившие ко второму чтению, следует обратить самое пристальное внимание. Они потребуют значительного увеличения плановых расходов и кропотливой работы губернатора, правительства Псковской области для поисков источников финансирования.

«Мы обязательно подумаем, какие у нас существуют возможности для увеличения финансирования и каким образом мы будем искать источники финансирования. Буквально несколько примеров, прежде всего, это необходимость индексации заработной платы работников бюджетной сферы, это приоритет номер один, увеличение расходов на льготное лекарственное обеспечение граждан, увеличение расходов на приобретение жилья детям-сиротам и так далее по тем самым насущным проблемам, которые требуют нашего внимания».

Нет сомнений в том, что бюджет Псковской области на 2026 год и плановый период примут: парламентское большинство из года в год голосует «за». А вместе с депутатами-единороссами и их коллеги из фракций ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Депутаты от КПРФ и «Яблока» обычно принимают решение в зависимости от того, насколько согласительная комиссия учитывает их поправки. Так в этом году поступит и человек-фракция ЛДПР. Согласительную комиссию ждет плотная неделя. Бюджетная сессия предварительно состоится 18 декабря, а перед этим губернатор традиционно встретится со всеми фракциями и уже по итогам этих консультаций сформулирует бюджетное послание. Так или иначе, есть все шансы принять региональный бюджет раньше обычного, чтобы все округа тоже смогли вовремя утвердить свои бюджеты.

Татьяна Иванова

Источник: Псковская Лента Новостей
