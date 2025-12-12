Псковcкая обл.
Экономика

Александр Братчиков: Все предложения по социальной ориентированности бюджета будут рассмотрены

12.12.2025 17:33|ПсковКомментариев: 0

Как идет работа согласительной комиссии по проекту бюджета Псковской области на следующий год, рассказал ее сопредседатель, вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель бюджетного комитета Александр Братчиков в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM). 

«Работа согласительной комиссии разбита на две части. В первой части мы рассмотрели предложения субъектов законодательной инициативы — это главы муниципальных округов и, соответственно, прокуратура. Предложения весьма интересные, необходимые для того, чтобы учитывать их в бюджете на 2026 год. Понятно, что всё, что нам предлагают учесть, мы не можем, потому что средства ограничены, но то, что касается социальной ориентированности бюджета, — все эти предложения будут рассмотрены. Следующим этапом пройдет встреча губернатора со всеми фракциями, кто представлен в Псковском областном Собрании депутатов, и после этого согласительная комиссия продолжит работу по итогам встречи губернатора с фракциями, и, соответственно, будет принят окончательный протокол, который будет рассмотрен на бюджетном комитете, будет рекомендован или не рекомендован для принятия на сессии Псковского областного Собрания депутатов. Изначальный бюджет, который был нам предложен для рассмотрения и принятия во втором чтении, уже сбалансирован, но, безусловно, изменения, поправки, которые внесёт губернатор, будут. Они дадут, соответственно, самые ощутимые изменения к принятию бюджета во втором чтении», - поделился Александр Братчиков. 

Парламентарий выразил уверенность, что обсуждение документа в рамках работы согласительной комиссии пойдет в конструктивном русле и без бросания стаканов друг в друга, поскольку депутаты — адекватные люди и понимают, что бюджет не резиновый, и все поправки и «хотелки» в нем не могут быть учтены.

Напомним, второе чтение проекта бюджета Псковской области на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов состоится, как и планировалось ранее, 18 декабря.

Пресс-портрет
Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
