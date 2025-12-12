Объем отгруженных товаров великолукских производств составил свыше 150 млрд рублей

Объем отгруженных товаров собственного производства в Великих Луках за январь-октябрь 2025 года составил 155 172 000 000 рублей, сообщил глава города Николай Козловский в своем еженедельном обращении к гражданам.
Фото: «ЗЭТО»
Также он добавил, что оборот по крупным и средним организациям за рассматриваемый период составил 186 691 000 000 рублей.
«В разрезе основных отраслей экономики сформировались следующие показатели оборота организаций: по обрабатывающим производствам оборот составил 110 942 000 000 рублей. Этот показатель увеличился на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - добавил Николай Козловский.