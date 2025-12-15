Экономика

Итоговую таблицу поправок к бюджету Псковской области одобрила согласительная комиссия

Обновлённые параметры бюджета на 2026 год стали предметом рассмотрения на итоговом заседании согласительной комиссии под сопредседательством вице-спикера Александра Братчикова и первого заместителя губернатора Веры Емельяновой, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном Собрании депутатов.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Таблица поправок, внесённая губернатором и включающая ряд предложений от депутатов, содержит 57 пунктов. Конкретные цифры прокомментировала министр финансов Татьяна Баринова. В связи с выделением Псковской области дополнительных федеральных средств в размере 865 миллионов рублей на эту сумму корректируются основные параметры: с учётом изменений доходы областного бюджета на 2026 год составят 69 миллиард 108 миллион 631 тысяча рублей, расходы — 71 миллиард 821 миллион 867 тысяч рублей.

На индексацию социальных выплат предусмотрено 100 млн рублей; в целом на реализацию принятых в регионе социальных законов на следующий год заложено 2,6 млрд рублей. Татьяна Баринова сообщила об увеличении на 53 млн рублей расходов на обеспечение жильём детей-сирот. На эти цели предусмотрено 471 млн рублей. Также средства на оплату аренды жилья для этой льготной категории граждан увеличены до 26 млн рублей.

В поправках ко второму чтению нашли отражение договорённости, достигнутые на встрече фракции «Единая Россия» с губернатором Михаилом Ведерниковым, о выделении дополнительных средств на покупку служебного жилья для медицинских и педагогических работников. Финансирование этих расходов увеличивается: для медработников — с 35 до 55 млн рублей, для педагогов — с 15 до 25 млн рублей.

Ещё одна поправка, принятая по итогам обсуждения с депутатами, касается бюджетной поддержки территориального общественного самоуправления (ТОС). В 2026 году на реализацию прошедших конкурсный отбор проектов ТОС будет дополнительно выделено 62 миллиона рублей, и общая сумма составит 230 миллионов рублей. Регион также поддержит молодёжные инициативные проекты — на эти цели предусматривается 5 млн рублей. На два предстоящих года распределено финансирование программы противопожарной безопасности: 1,1 млн рублей в 2026 году и 43,2 миллиона рублей в 2027 году.

Александр Братчиков обратил внимание на необходимость на предстоящей сессии вернуться к первому чтению законопроекта для утверждения увеличения основных параметров бюджета, а затем рассмотреть финансовый документ во втором и третьем чтениях.

«Задачи согласительной комиссии, я считаю, выполнены. Мы рассмотрели предложения глав округов, депутатов разных фракций, прокуратуры, Счётной палаты и объёмную таблицу поправок, которую внёс губернатор. На этапе работы над проектом бюджета увеличены средства на поддержку ТОС, на покупку служебных квартир для медиков и учителей, на обеспечение жильём детей-сирот. Это действительно важные социальные расходы», — подвёл итог работы согласительной комиссии вице-спикер.

Бюджетная сессия областного Собрания депутатов пройдёт 18 декабря.