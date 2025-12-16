Общество

Алексей Севастьянов призвал тщательнее проработать в бюджете расчет школьного питания

Вопрос питания школьников поднял в рамках согласительной комиссии по проекту бюджета региона на 2026 год и плановый период депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутата не устроил ответ правительства, в котором, по его словам, лишь ссылки на федеральное законодательство, но нет конкретики.

«Для того, чтобы обеспечить питание, согласно расчету комитета образования города, надо выделить на питание 120 рублей. То есть даже если мы увеличим финансирование на 10%, все вместе, то сумма перейдет за 100 рублей. Это вопрос не решает совсем и близко. Поэтому, коллеги, хотелось бы вообще порекомендовать избегать шаблонных ответов и на двух листах расписывать ссылки и на федеральные законы, и на законы субъектов. Говорите конкретно. Хочется, чтобы дети получали полноценное первое блюдо, а не воду с сушёной петрушкой», - сказал Алексей Севастьянов.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова заверила депутата, что вопрос будет более подробно проработан.