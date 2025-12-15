Экономика

Россия ищет пути преодоления кадрового дефицита

Несмотря на заявленный вице‑премьером Татьяной Голиковой скорый рост востребованности технических профессий, Россия сталкивается с острым дефицитом рабочих кадров. На примере Ростовской области эксперты показывают, как меняется ситуация на рынке труда: если в 2024 году дефицит рабочих рук в регионе превышал общероссийский показатель, то в 2025 году наметилась положительная динамика. Представители общественности, власти и бизнеса обсуждают комплексные меры — от переориентации системы профобразования до масштабной информационной кампании по популяризации рабочих специальностей.

Ранее вице-премьер Голикова заявила о том, что в России в скором времени самыми востребованными станут технические профессии. Тем не менее важно понимать, готова ли страна уйти от моды на «юристов-психологов» и восполнить нехватку рабочих рук.

Представитель ростовского казачества, блогер Анастасия Столяренко отметила, что в настоящий момент в России существует острый дефицит рабочих рук.

«В Донском регионе, в Ростовской области дефицит рабочих кадров был даже выше, чем в целом по России в 2024 году. В году 2025 ситуация начала выправляться, что многие связывают в том числе со сменой губернатора области. Профессия швеи, к примеру, действительно сейчас важна и востребована», - отметила эксперт.

Столяренко также пояснила, что президент и российское правительство уделяют самое пристальное внимание подготовке кадров рабочих специальностей. Кроме того, по её словам, средства массовой информации всех уровней, а также и блогеры должны включиться в пропаганду технического образования и помочь государству заполнять эти дефициты на центральном уровне, и региональным властям – на уровне местном.

«Строить сильную страну нужно всем вместе, а для сильной страны нужны сильные рабочие руки, и это должно быть почётно», - подчеркнула Анастасия Столяренко.

Ранее уже отмечалось, что российскому рынку труда важно быть готовым к новым вызовам. В частности, необходим комплексный подход к системе профессионального образования, пишет RuNews24.ru.