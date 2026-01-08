С начала 2025 года через Псковскую область прошло 7 тысяч тонн пестицидов

С начала года через Санкт-Петербург и Псковскую область под контролем управления Россельхознадзора ввезено 7 тысяч тонн и более 100 тысяч литров пестицидов и агрохимикатов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Северо-Западное межрегеональное управление Россельхознадзора

Основными поставщиками пестицидов и минеральных удобрений стали Бельгия, Китай, Нидерланды, Индия, Швейцария, Сербия, а также Италия, Венгрия, Франция и Румыния.

В целях определения соответствия ввозимых партий препаратов требованиям действующих регистрационных свидетельств о государственной регистрации пестицида и агрохимиката Управлением Россельхознадзора был проведен отбор проб для лабораторных исследований в Санкт-Петербургском филиале ФГБУ «ЦОК АПК».

После успешного прохождения процедуры контроля в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами управлением Россельхознадзора принято решение о ввозе партий на территорию РФ.

В целях обеспечения учета ввозимых на территорию РФ партий пестицидов и агрохимикатов вся информация вносится в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов «Сатурн».