Виктор Антонов: Пяти рабочих дней в неделю сейчас вполне достаточно

Любые изменения рабочего графика в России должны напрямую зависеть от состояния экономики страны, на данный момент пятидневная рабочая неделя выглядит наиболее подходящим вариантом. Такое мнение в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6) высказал депутат Псковского областного Собрания от «Единой России», заслуженный врач Российской Федерации, экс-главный врач Псковской областной клинической больницы Виктор Антонов, комментируя предложение перейти на шестидневную рабочую неделю.

Недавно экс-главный санитарный врач Российской Федерации, академик РАН Геннадий Онищенко выступил с инициативой о введении в России шестидневной рабочей недели. По его словам, такой шаг был бы оправдан с точки зрения экономического развития страны: дополнительный рабочий день сможет дать экономике нужный импульс.

Комментируя данное предложение, Виктор Антонов подчеркнул, что разговоры о переходе на четырёх‑, шести‑ или даже семидневную рабочую неделю зачастую ведутся не специалистами, а людьми, не обладающими стратегическим видением потребностей государства и общества.

«Забавный академик у нас, он всё время вещи рассказывает интересные. А что я скажу? Всё зависит, прежде всего, от экономики. Какие у нас дела в стране с экономикой? Домысливать каждый может по‑своему. Кому‑то нужна "четырёхдневка“, слышали про такое? Кому‑то — "шестидневка“. Кто‑то говорит, надо работать 24/7. Абсурд. Мне кажется, что пятидневной рабочей недели вполне достаточно. Можно переводить на "шестидневку“ в том случае, если в стране ухудшится экономическая ситуация», — заявил Виктор Антонов.

Депутат провёл историческую параллель, напомнив о системе госплана, которая эффективно работала в СССР в 1920–1930‑х годах, накануне Великой Отечественной войны. По его словам, тогда существовал чёткий механизм определения потребностей государства и планирования промышленного развития.

«Раньше был госплан, который великолепно работал в нашей стране в самом начале: двадцатые, тридцатые годы, перед войной, когда всё было планово, отработано. Было понятно, что нужно, какие потребности в стране, какие заводы надо строить. А сейчас так и получается. То "пятидневка“, то "шестидневка“, то "семидневка“, то "четырёхдневка“. И говорят об этом не специалисты, не те, кто считает, что нужно стране и что нужно людям на большую перспективу, а краснобаи и политологи», — заключил Виктор Антонов.