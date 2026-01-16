Виктор Антонов: Пяти рабочих дней в неделю сейчас вполне достаточно

Любые изменения рабочего графика в России должны напрямую зависеть от состояния экономики страны, на данный момент пятидневная рабочая неделя выглядит наиболее подходящим вариантом. Такое мнение в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6) высказал депутат Псковского областного Собрания от «Единой России», заслуженный врач Российской Федерации, экс-главный врач Псковской областной клинической больницы Виктор Антонов, комментируя предложение перейти на шестидневную рабочую неделю.
Недавно экс-главный санитарный врач Российской Федерации, академик РАН Геннадий Онищенко выступил с инициативой о введении в России шестидневной рабочей недели. По его словам, такой шаг был бы оправдан с точки зрения экономического развития страны: дополнительный рабочий день сможет дать экономике нужный импульс.
Комментируя данное предложение, Виктор Антонов подчеркнул, что разговоры о переходе на четырёх‑, шести‑ или даже семидневную рабочую неделю зачастую ведутся не специалистами, а людьми, не обладающими стратегическим видением потребностей государства и общества.
Депутат провёл историческую параллель, напомнив о системе госплана, которая эффективно работала в СССР в 1920–1930‑х годах, накануне Великой Отечественной войны. По его словам, тогда существовал чёткий механизм определения потребностей государства и планирования промышленного развития.
«Раньше был госплан, который великолепно работал в нашей стране в самом начале: двадцатые, тридцатые годы, перед войной, когда всё было планово, отработано. Было понятно, что нужно, какие потребности в стране, какие заводы надо строить. А сейчас так и получается. То "пятидневка“, то "шестидневка“, то "семидневка“, то "четырёхдневка“. И говорят об этом не специалисты, не те, кто считает, что нужно стране и что нужно людям на большую перспективу, а краснобаи и политологи», — заключил Виктор Антонов.
