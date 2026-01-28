 
Экономика

Отсутствие кредиторской задолженности в медорганизациях Псковской области отметили в Госдуме

Объем кредиторской задолженности в региональных медицинских организациях за 3 года стремительно снизился, а медорганизации в 24 регионах полностью избавились от долгов. Об этом рассказал председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья, заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов.

«За последние три года общий объем просроченной задолженности в регионах стремительно снижался и составил на начало 2026 года около 12,8 млрд рублей. Также и снизилось количество регионов-должников - с 69 до 45», - сказал депутат.

Он отметил, что задолженность в основном связана с начислением зарплаты, транспортными расходами, коммунальными платежами, арендой помещений и приобретением медикаментов, пишет ТАСС.

«Конечно, подобных долгов быть не должно, как, например, в медорганизациях из 41 региона Российской Федерации», - подчеркнул Сергей Леонов.

Парламентарий поделился, что задолженности отсутствуют в его родной Смоленской области и в Псковской области, которую он курирует как депутат ЛДПР. Он указал, что кредиторская задолженность также отсутствует в медорганизациях Крыма и Севастополя, Рязанской, Вологодской, Воронежской и Псковской областей, а также Якутии, Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Алтая.

«Тем не менее, несмотря на позитивную динамику, есть к чему стремиться. Задача у 45 регионов остается прежней - устранить проблемы с просроченными долгами», - подчеркнул Леонов. 

