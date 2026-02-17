560 млн рублей инвестирует «Титан.Полимер.Инжиниринг» в строительство нового производства в «Моглино»

«Титан.Полимер.Инжиниринг» инвестирует в строительство нового опытно-промышленного производства в особой экономической зоне «Моглино» 560 миллионов рублей, сообщается в канале в мессенджере MAX губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Видео: Михаил Ведерников / MAX

«Проект нацелен на дальнейшее развитие производственной площадки группы компаний "Титан", а именно "Титан.Полимера". Переработка той продукции, которая будет создаваться на базе "Титан.Полимера" второй очереди, - это полибутилентерефталат и полиэтилентерефталат. Первая задача данного центра — это увеличение глубины переработки исходного базового сырья. И мы видим, что мы можем создать до 40% добавленной стоимости от базового исходного продукта. Инвестиции в данный проект составляют более 500 млн рублей. Проект уже реализуется», - сказал генеральный директор «Титан.Полимер.Инжиниринг» Александр Орлов.

Он отметил, что у компании имеется соглашение с Минпромторгом России. Новый конструкционный полимер будет иметь обширные сферы применения.

«Также у нас есть соглашение с Минпромторгом России на создание двух производственных продуктов. Это компаунды на основе базовых полимеров ПЭТ и ПБТ и также создание полиэтилентерефталата гликоля. Это конструкционный полимер, который способствует, собственно, замене различных базовых, таких как полиэтилен, полипропилен. Он более ударопрочный, другие температуры плавления, а также добавляются добавки, которые делают его менее горючим. Это значительно расширяет сферу его применения: аэрокосмическая, авиационная и автомобильная. Суперконструкционный материал», - отметил в своем докладе Александр Орлов.

Проект предусматривает размещение производства на территории «Моглино-1» с последующим перемещением его на постоянную площадку инжинирингового центра «Титан-Полимера» в зоне «Моглино-2».

Генеральный директор ОЭЗ «Моглино» Павел Соболь сообщил, что управляющая компания готова предоставить все имеющиеся мощности.

«Для реализации проекта "Титан.Полимер.Ижиниринг" управляющая компания готова предоставить все необходимые инженерные коммуникации и арендные площади. Готовы приступить к реализации», - сказал генеральный директор ОЭЗ.

Экспертный совет единогласно поддержал данный проект.

Напомним, старт реализации проекта «Титан. Полимер. Инжиниринг» в Псковской области был дан с участием руководителя Минпромторга РФ Антона Алиханова и Главы региона Михаила Ведерникова. Производство посвящено разработке дефицитных для российского рынка полимерных продуктов. Появление центра будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Псковской области через привлечение в ОЭЗ ППТ «Моглино» новых компаний-резидентов — переработчиков сырья.