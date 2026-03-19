За неделю помидоры в России подорожали на 6%

Помидоры в России за первую неделю марта подорожали почти на 6%, следует из данных Росстата. Рост совпал с обострением ситуации вокруг Ирана: в конце февраля США и Израиль нанесли удары, а уже 3 марта республика запретила экспорт продовольствия и сельхозсырья — это более 60% ее поставок в РФ.

«В начале марта прекратились прямые поставки овощей — перцев, огурцов, баклажанов. Сейчас продаются остатки, поэтому цены могли вырасти», — пояснил экс-замминистра сельского хозяйства Леонид Холод.

Часть томатов, которые ввозятся как азербайджанские, на деле могут быть иранскими, отметил кандидат экономических наук Андрей Бархота. При этом доля Ирана в импорте помидоров небольшая — около 4%. Основные поставщики — Азербайджан и Турция, а также Грузия, страны Средней Азии и Китай, пишут «Известия».

Заметнее ситуация отразилась на других категориях. Иран обеспечивал до 90% импорта сельдерея и фисташек, 75–80% баклажанов и киви, около половины сладкого перца. Уже сейчас красный перец подорожал на 43%, желтый — на 58%, сообщил завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов.