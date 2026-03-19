Николай Романов: Ранняя весна создаёт риски для озимых культур в Псковской области

Раннее начало весны может создать серьёзные риски для урожая в Псковской области — об этом предупредил министр сельского хозяйства региона Николай Романов в беседе с корреспондентом ПЛН FM. Хотя паводок не затрагивает сельхозугодья, стремительное потепление и вероятность заморозков в апреле угрожают озимым культурам и садам. 

По словам министра, паводки традиционно не затрагивают сельхозугодья и не наносят ущерба сельхозпредприятиям. При этом локальные сложности всё же возникают — в основном из‑за подтоплений дорог.

«Нас весенний паводок никогда не затрагивал, таких проблем с ним нет. Всё ровно по сельскому хозяйству. Да, дороги где‑то затапливает, особенно в Дедовичском районе — к Шелонскому совхозу. Там дорога всё время перекрывается, потому что половодье идёт, и, как правило, река выходит из берегов и дорогу заливает», — пояснил Николай Романов.

Главную опасность для аграриев Псковской области министр видит не в паводке, а в погодных аномалиях. Из‑за раннего потепления растения начали активно развиваться раньше обычного — и заморозки в апреле могут нанести серьёзный урон посевам.

«Если взять сельхозугодья, сельхознасаждения, то никаких проблем нет, паводок никак не влияет. А погода может. Потому что очень рано всё началось. Неизвестно, что будет в апреле. Как правило, если будут заморозки, то, можно сказать, это будет хуже, чем даже то, что было в прошлом году, потому что все подмёрзнет, — подчеркнул Николай Романов. — Сейчас растения начинают активно развиваться. И, соответственно, озимый сев, озимые культуры, которые посеяны у нас, и сады — они сейчас развиваются. Если ударят заморозки, притом не на один день, а на 2–3 дня, то это уже будет не очень хорошо».

Министр заключил, что в области не было случаев, когда сельхозпредприятия пострадали из‑за паводка. 

Романов Николай Александрович

Романов Николай Александрович

Министр сельского хозяйства Псковской области.

