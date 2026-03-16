Участок дороги в Дедовичском округе перекрыли из-за работ на водохранилище

Организованный пропуск воды из водохранилища осуществят на реке Шелонь в связи с наступлением паводка, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Дедовичского муниципального округа.

«В связи со сбросом воды из водохранилища филиалом ПАО «ОГК-2»- Псковская ГРЭС из-за наступления паводка извещаем о запрете движения транспорта по участку дороги Песочная улица до объездной дороги через реку Шелонь», - сообщили в администрации.

Отмечается, что недопустимо нахождение людей и техники в пойме реки Шелонь ниже плотины в связи с возможным увеличением объёма пропуска по мере роста объёмов поступления в водохранилище дождевых вод. Открытие затворов гидроузла будет осуществляться планомерно по мере заполнения водохранилища.