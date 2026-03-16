 
АвтоМир

Участок дороги в Дедовичском округе перекрыли из-за работ на водохранилище

0

Организованный пропуск воды из водохранилища осуществят на реке Шелонь в связи с наступлением паводка, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Дедовичского муниципального округа.

Фото: администрация Дедовичского муниципального округа

«В связи со сбросом воды из водохранилища филиалом ПАО «ОГК-2»- Псковская ГРЭС из-за наступления паводка извещаем о запрете движения транспорта по участку дороги Песочная улица до объездной дороги через реку Шелонь», - сообщили в администрации.

Отмечается, что недопустимо нахождение людей и техники в пойме реки Шелонь ниже плотины в связи с возможным увеличением объёма пропуска по мере роста объёмов поступления в водохранилище дождевых вод. Открытие затворов гидроузла будет осуществляться планомерно по мере заполнения водохранилища.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026