Участок дороги в Дедовичском округе перекрыли из-за работ на водохранилище

Организованный пропуск воды из водохранилища осуществят на реке Шелонь в связи с наступлением паводка, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Дедовичского муниципального округа.
Отмечается, что недопустимо нахождение людей и техники в пойме реки Шелонь ниже плотины в связи с возможным увеличением объёма пропуска по мере роста объёмов поступления в водохранилище дождевых вод. Открытие затворов гидроузла будет осуществляться планомерно по мере заполнения водохранилища.