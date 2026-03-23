Дмитрий Мельников рассказал учащимся псковского лицея о промышленном суверенитете и роботизации

В рамках проекта «Разговоры о важном» со старшеклассниками лицея №10 в Пскове встретился председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении.

Урок начался с записи интервью министра промышленности Антона Алиханова, где он рассказал о трендах в развитии промышленности и тех проектах, которыми действительно стоит гордится.

«С выпускниками поговорили о том, зачем нужен промышленный суверенитет, перспективах роботизации и важности рабочих профессий для страны и мира. О важности труда людей, которые своими руками создают наше настоящее, и возможности совмещать работу с увлечениями», - отметили в «Деловой России».

Дмитрий Мельников рассказал ребятам о современных производствах и о том, почему «человек, который умеет создавать продукт руками или знаниями», всегда будет востребован.

«Мир меняется, тренды уходят и приходят, но промышленность — это то, на чем держится экономика страны. Стать профессионалом в востребованной отрасли — значит обеспечить себе свободу выбора в будущем», — отметил Дмитрий Мельников.

Из предоставленного Министерством промышленности и торговли РФ ролика лицеисты узнали, что производство сегодня — это высокие технологии, чистота и интеллект, что современные рабочие специальности сегодня — это про престиж и возможность видеть реальный результат своего труда.