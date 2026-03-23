 
Экономика

Дмитрий Мельников рассказал учащимся псковского лицея о промышленном суверенитете и роботизации

В рамках проекта «Разговоры о важном» со старшеклассниками лицея №10 в Пскове встретился председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении.

Фотографии Псковского регионального отделения «Деловой России»

Урок начался с записи интервью министра промышленности Антона Алиханова, где он рассказал о трендах в развитии промышленности и тех проектах, которыми действительно стоит гордится.

«С выпускниками поговорили о том, зачем нужен промышленный суверенитет, перспективах роботизации и важности рабочих профессий для страны и мира. О важности труда людей, которые своими руками создают наше настоящее, и возможности совмещать работу с увлечениями», - отметили в «Деловой России».

Дмитрий Мельников рассказал ребятам о современных производствах и о том, почему «человек, который умеет создавать продукт руками или знаниями», всегда будет востребован.

«Мир меняется, тренды уходят и приходят, но промышленность — это то, на чем держится экономика страны. Стать профессионалом в востребованной отрасли — значит обеспечить себе свободу выбора в будущем», — отметил Дмитрий Мельников.

Из предоставленного Министерством промышленности и торговли РФ ролика лицеисты узнали, что производство сегодня — это высокие технологии, чистота и интеллект, что современные рабочие специальности сегодня — это про престиж и возможность видеть реальный результат своего труда.

«Радует, что у ребят горят глаза и есть много вопросов о том, как устроены предприятия нашего региона. Возможно, именно в этом классе сидят будущие лидеры промышленности Псковской области!» - подытожили в «Деловой России». 
Прокомментировать

Пресс-портреты

Мельников Дмитрий Павлович

Председатель совета директоров, акционер ПАО «АВАР».

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026