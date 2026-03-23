Дмитрий Мельников рассказал учащимся псковского лицея о промышленном суверенитете и роботизации

В рамках проекта «Разговоры о важном» со старшеклассниками лицея №10 в Пскове встретился председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Мельников, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении.
Урок начался с записи интервью министра промышленности Антона Алиханова, где он рассказал о трендах в развитии промышленности и тех проектах, которыми действительно стоит гордится.
Дмитрий Мельников рассказал ребятам о современных производствах и о том, почему «человек, который умеет создавать продукт руками или знаниями», всегда будет востребован.
Из предоставленного Министерством промышленности и торговли РФ ролика лицеисты узнали, что производство сегодня — это высокие технологии, чистота и интеллект, что современные рабочие специальности сегодня — это про престиж и возможность видеть реальный результат своего труда.
