Вместе лучше: как открытый диалог и кооперация помогут развитию промышленности

Сегодня Псков стал площадкой для поиска новых деловых контактов и формирования прочных производственных связей. В течение двух дней в спортивно-развлекательном парке «Простория» проходит межрегиональный промышленный кооперационный форум, который объединил ведущие компании и предприятия из разных регионов России. Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Есть что предложить

Формат мероприятия — открытый диалог предприятий и власти, знакомство с возможностями кооперации и мерами поддержки бизнеса. Одна из таких мер - продвижение продукции местных производителей через выставочные мероприятия - была в полной мере реализована на первом этаже площадки форума.

Гостям были представлены стенды промышленных предприятий региона, в том числе, резидентов особой экономической зоны «Моглино». В рамках выставки работала и гастроярмарка, где можно было увидеть и даже попробовать лучшую продукцию псковских фермеров: сыры, пряники, варенье из лисичек и псковских улиток.

Официальную часть форума открыла заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева. Она поприветствовала участников от имени губернатора региона. «Устойчивое развитие сложно представить без партнерских связей, без поиска новых контактов, рынков и производственных решений. Именно для этого мы и организовали сегодняшнее мероприятие, наш форум. Его цель - сформировать кооперационные цепочки между предприятиями как внутри региона, так и между регионами. Нам есть, что предложить», - отметила заместитель губернатора.

По словам Нинель Салагаевой, на территории региона работают более 130 крупных и средних предприятий, на которых занято более 50 тысяч человек. Ключевые направления промышленности области, которые формируют внутренний региональный продукт - электротехника, машиностроение и пищевая перерабатывающая промышленность.

Также в Псковской области развиваются инвестиционные площадки. «Особая экономическая зона "Моглино" дает резидентам готовую инфраструктуру, налоговые преференции. На территории зоны работают уже более 13 резидентов. Инвестиции на сегодняшний день составляют 23 млрд рублей. Развивается промышленный технопарк "Электрополис", где сосредоточены предприятия электротехнического профиля, IT и смежных направлений. Действует также промышленный электротехнический кластер, проекты которого включены в федеральный план по импортозамещению. Параллельно мы усиливаем меры поддержки промышленности. Только через региональный фонд развития промышленности за 2022-25 годы предприятия получили поддержку в виде льготных займов на общую сумму около 600 млн рублей», - сообщила Нинель Салагаева.

«Рассчитываю, что форум даст всем положительные результаты в виде новых производственных связей договоренностей, которые затем превратятся в новые контакты, инвестиции, в новые рабочие места. Псковская область открыта для сотрудничества», - заключила она.

По видеосвязи к участникам форума обратился заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов. «Сегодня в условиях запуска нового цикла национальных проектов особое значение приобретает вопросы внедрения инноваций, развитие инфраструктуры. Механизм промышленных кластеров уже доказал свою эффективность как инструмент формирования кооперационных цепочек, поддержки региональной промышленности и обеспечение технологического суверенитета нашей страны», - отметил он.

По его словам, на сегодняшний день в России работает 185 промышленных кластеров, предприятия которых реализуют более 380 импортозамещающих проектов. «В Псковской области ведёт свою деятельность элетротехнический кластер, включенный в реестр Минпромторга России. Кластер объединяет 13 предприятий, реализующих шесть импортозамещающих проектов в области энергетического машиностроения, кабельной и электротехнической промышленности. Регион обладает значительным потенциалом развития кластерного направления», - отметил он.

Инструменты поддержки

Реализовывать задачи развития промышленности, модернизировать производство, создавать новые рабочие места позволяет совместная работа бизнеса и региональной власти. Об этом сказал, приветствуя гостей форума, депутат Государственной Думы РФ, руководитель Псковского Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области Александр Козловский.

«Псковская область сегодня уверенно развивается как промышленный регион. Это результат системной работы предприятий, тесного взаимодействия промышленников с командой губернатора Псковской области», - отметил он.

Он также обратил внимание на федеральные программы, нацеленные на поддержку промышленников. «В течение 2025 года мы отмечали негативную тенденцию во многих отраслях промышленности в связи с высокой ставкой Центробанка и иными проблемами. Меры поддержки, заложенные в госпрограмме по развитию промышленности, стали единственными доступными для целых отраслей. И мы видим отражение этого понимания в принятом бюджете. В перспективе на 2027 год запланировано увеличение финансирования по федеральному проекту «Развитие промышленной инфраструктуры и производственной кооперации в субъектах Российской Федерации» на 26 миллиардов», - сообщил он.

В своем выступлении коснулся Александр Козловский и проблемы кадров, «которые нужны предприятиям сегодня и завтра». «В Государственной Думе тема СПО звучит ежедневно. Особое внимание уделяем совершенствованию программы профессионалитета. Мы будем бороться за то, чтобы она стала более массовой и чтобы как можно больше колледжей в ней участвовало. Будем добиваться, чтобы реконструировались не только профессиональные учебные классы, но и спортивные залы, столовые, уличная инфраструктура. Эту работу проводим в тесной связке с фракцией партии ”Единая Россия”», - отметил он.

С вопроса кадров и ситуации на рынке труда началась деловая часть форума. В рамках панельной сессии сессия «Региональная экономика. Пути устойчивого развития» выступила министр труда Псковской области Алена Трунова.

По ее словам, эффективное решение кадрового вопроса начинается с достоверных данных. «С 2025 года прогноз кадровой потребности формируется на 7 лет вперед, и его основа - Всероссийский опрос работодателей. Данные о вакансиях и требуемых профессиях -это фундамент, на котором теперь строится программа обучения, квоты приёма в колледжи и вузы, а также решение о государственной поддержке», - сообщила она.

По словам Алены Труновой, на основе собранных данных сформирован прогноз на 2026-32 гг. «Он показывает, что в обрабатывающих производствах ключевая особенность - это не создание новых рабочих мест, а замещающая потребность. Надо заменять сотрудников, которые выходят на пенсию. Демография региона такова, что значительная доля населения приближается к пенсионному возрасту, и к этому нам нужно подготовиться»,- сообщила министр.

Алена Трунова рассказала о мерах поддержки работодателей, в частности, субвенции на создание рабочих мест для инвалидов, а также о работе с молодежью: в регионе ежегодно проводится акция «Карьера», в 2025 году организовано более 1200 мероприятий, участниками которых стали 32 тысячи молодых людей. Это экскурсии на предприятия, ярмарки трудоустройства, стажировки.

Заместитель руководителя дирекции регионального развития АО «Корпорация «МСП» Елена Козырева познакомила с инструментами для развития производственной кооперации малого и среднего бизнеса. «Развивая кооперацию, можно расширить рынок сбыта, модернизировать производство и реализовать интересные проекты», - отметила она.

Корпорация «МСП» занимается поддержкой малого и среднего бизнеса в России. В группу корпорации входит ее цифровая дочка - это платформа мсп.рф., которая была разработана вместе с Минэкономразвития России и объединениями предпринимателей.

«На цифровой платформе можно найти все меры поддержки, доступные для малого и среднего бизнеса, как на федеральном, так и на региональном уровне. Услуги можно получать в режиме онлайн. Также мы размещаем запросы частных компаний, крупных ритейлеров по закупке как продовольственной, так и непродовольственной продукции. К нам присоединились наши партнёры из 17 стран мира», - рассказала она.

Елена Козырева также привела пример проекта, в котором могли бы принять участие производители Псковской области. «Проект называется «Фермерский островок». В вашем регионе пока таких торговых объектов нет, но мы очень надеемся, что после сегодняшнего мероприятия от предприятий Псковской области будет заинтересованность. Суть проекта - магазин в магазине. Формат предполагает открытие торгового объекта внутри одного из магазинов сетей с продукцией локальных производителей. Те небольшие фермеры, сельхозтоваропроизводители, которые пока не могут встать на полку торговых сетей, могут реализовать свою продукцию в таком «Фермерском островке», - рассказала она.

Проблемы и возможности

Кооперация - это история не только про взаимодействие производителей, но и непосредственно участников, которые являются конечным потребителем продукции. О том, как взаимодействие власти и бизнеса отражается на развитии строительной отрасли, рассказал один из организаторов форума - вице-президент НОСТРОЙ, депутат Псковской городской Думы Антон Мороз.

Говоря о развитии строительной отрасли, он выделил основные тренды, в том числе, - ожидание изменений в субсидировании льготных ипотечных программ. «В связи с этим рынок будет менять вектор на полностью автономную работу без поддержки государства в этой части. Также на строительную отрасль в 2026 году повлияют изменения в налоговом законодательстве. Все это скажется на себестоимости жилья», - отметил он.

Антон Мороз обратил внимание на показатели оплаты труда рабочего-строителя в регионах Северо-Западного федерального округа. «К сожалению, рост показателей оплаты труда за 2025 год относительно 2024 года по Псковской области составил всего 14,8%. В то время как по Российской Федерации - это более 17%», - сказал он.

По его словам, в 2025 году произошёл существенный рост фактической оплаты труда на рынке рабочего персонала, но практически во всех регионах Северо-Западного федерального округа этот показатель ниже общероссийского, что вызывает определённое беспокойство. «С этим нужно работать - подтягивать уровень заработной платы и ценообразование к общему федеральному», - заметил он.

Также Антон Мороз коснулся вопроса качества строительных материалов. «На базе Национального объединения строителей по распоряжению Минпромторга и Минстроя России создан Национальный реестр добросовестных производителей-поставщиков строительных материалов. Это интерактивная карта, на которой представлена вся отрасль производства продукции для строителей на территории нашей страны».

По его словам, цель проекта - создание единого информационного поля, которое поможет упростить процесс поиска, поверки и выбора производителей-поставщиков. «Это очень важно с учётом того, что сейчас мы все движемся по пути импортозамещения, и в этом реестре как раз представлены производители строительных материалов из России и наших дружественных стран, которые смогли заместить наших бывших партнёров и коллег», - отметил вице-президент НОСТРОЙ.

Антон Мороз напомнил и о важности кадрового обеспечения строительной отрасли: «К сожалению, дефицит рабочих кадров ведёт к срыву сроков, снижению качества работ, увеличению роста себестоимости. От уровня грамотности и компетенции всех участников строительного процесса зависит качество реализации государственного муниципального заказа».

По его словам, для привлечения молодых мотивированных специалистов необходимо тесно работать с учреждениями среднего профессионального образования, чтобы образовательные программы отвечали реальным запросам работодателей. «Важно понимать, что решение вопросов кадрового дефицита в России возможно только при активном участии системы образования и наличии мер поддержки со стороны государства. Поэтому мы рады тому, что при поддержке губернатора сегодня работает такая замечательная площадка, где мы можем рассказать о своих отраслевых проблемах и поделиться своими возможностями», - заметил он.

В заключении панельной сессии об актуальных направлениях работы министерства экономического развития Псковской области рассказал руководитель ведомства Андрей Михеев. Он отметил, что промышленность - основной сегмент экономики, которая дает существенный внутренний региональный продукт - более 20%. «Несмотря на непростые экономические времена, обрабатывающие промышленность закончила год с приростом. Но наша работа не ограничивается работой только с основными отраслями. Безусловно, мы стараемся работать со всеми представителями промышленного сектора», - сказал министр.

Основной трек - работа в рамках национальных целей, поставленных президентом Российской Федерации. «Для их достижения реализуется система национальных проектов. Второй год мы живём в новом цикле нацпроектов. И существенное внимание уделено повышению производительности труда. В эту сферу по поручению президенту уже включается не только промышленность, не только туризм, который добавлялся в пилотном режиме, но и абсолютно все отрасли социальной сферы. Повышение внутренней эффективности, по сути любой организации, любого учреждения - сейчас одна из первоочередных задач», - сказал он.

Деловая программа первого дня форума продолжилась обсуждением мер поддержки российских производителей, работающих на экспорт. В программе панельных сессий также было рассмотрение вопросов развития промышленного туризма и предложений Топливного дивизиона госкорпорации «Росатом» по сотрудничеству с предприятиями региона.

«Несмотря на все вызовы, которые есть в мире, все-таки промышленность развивается. Может быть, некоторые предприятия переживают не лучшие времена, но тем не менее подобные форумы позволяют выявить те моменты, где необходима помощь, поддержка и правительства региона, и правительства Российской Федерации. Надеюсь, этот форум даст дополнительные возможности для развития бизнеса, для налаживания контактов, для поиска новых точек взаимодействия, и в целом положительно отразится на экономике Псковской области», - резюмировал Александр Козловский.

Второй день масштабного мероприятия будет не менее насыщенным. В том числе, участников ждет индустриальный тур в особую экономическую зону «Моглино», где состоится презентация возможностей размещения производства в особой экономической зоне.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой