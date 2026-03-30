Международная закупочная сессия состоялась на промышленном форуме в Пскове

Международная закупочная сессия, организованная Центром поддержки экспорта Псковской области, состоялась в рамках деловой программы Межрегионального промышленного кооперационного форума в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, участие в мероприятии приняли ключевые дистрибьюторы из Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.

Фотографии: Центр поддержки экспорта Псковской области

Сессия стала эффективной площадкой для прямого диалога: более 20 предприятий Псковской области провели переговоры с зарубежными партнерами, прорабатывая конкретные условия поставок, логистику и перспективы сотрудничества. Возможностью для поиска новых покупателей также воспользовались 11 производителей из Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

Главным итогом встречи стало укрепление внешнеэкономических связей региона. Подобный формат переговоров способствует заключению прямых контрактов и открывает для псковских производителей новые возможности для выхода на ёмкие рынки стран Евразийского экономического союза и Центральной Азии, что в ближайшей перспективе положительно скажется на объеме регионального экспорта, отметили в центре поддержки экспорта и добавили, что закупочная сессия подтвердила высокий интерес к псковской продукции на международных рынках.

«Встреча объединила ключевых игроков из четырёх стран, а география участников-экспортёров вышла далеко за пределы области. Это наглядный пример того, как региональные меры поддержки помогают бизнесу выстраивать устойчивые внешнеэкономические связи, оперативно реагировать на запросы зарубежных партнёров и усиливать позиции региона в ЕАЭС и Центральной Азии», - прокомментировала руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области Мария Сидорук.

В рамках деловой программы Межрегионального промышленного кооперационного форума также состоялась панельная сессия «Экспорт в текущих реалиях». В ходе панельной сессии спикеры обсудили актуальные вопросы поддержки экспортеров, логистики и финансовых инструментов в современных условиях. С приветственным словом и презентацией о возможностях региональной поддержки выступила Мария Сидорук, которая подробно остановилась на мерах содействия экспортерам на всех этапах ведения внешнеэкономической деятельности. Мероприятие вызвало живой интерес у участников форума. Завершая сессию, модератор Мария Сидорук поблагодарила спикеров и участников за продуктивную работу, подчеркнув важность развития кооперации и поддержки экспортного потенциала региона.

Поддержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».