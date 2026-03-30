 
Экономика

Международная закупочная сессия состоялась на промышленном форуме в Пскове

0

Международная закупочная сессия, организованная Центром поддержки экспорта Псковской области, состоялась в рамках деловой программы Межрегионального промышленного кооперационного форума в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, участие в мероприятии приняли ключевые дистрибьюторы из Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. 

Фотографии: Центр поддержки экспорта Псковской области

Сессия стала эффективной площадкой для прямого диалога: более 20 предприятий Псковской области провели переговоры с зарубежными партнерами, прорабатывая конкретные условия поставок, логистику и перспективы сотрудничества. Возможностью для поиска новых покупателей также воспользовались 11 производителей из Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. 

Главным итогом встречи стало укрепление внешнеэкономических связей региона. Подобный формат переговоров способствует заключению прямых контрактов и открывает для псковских производителей новые возможности для выхода на ёмкие рынки стран Евразийского экономического союза и Центральной Азии, что в ближайшей перспективе положительно скажется на объеме регионального экспорта, отметили в центре поддержки экспорта и добавили, что закупочная сессия подтвердила высокий интерес к псковской продукции на международных рынках.

«Встреча объединила ключевых игроков из четырёх стран, а география участников-экспортёров вышла далеко за пределы области. Это наглядный пример того, как региональные меры поддержки помогают бизнесу выстраивать устойчивые внешнеэкономические связи, оперативно реагировать на запросы зарубежных партнёров и усиливать позиции региона в ЕАЭС и Центральной Азии», - прокомментировала руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области Мария Сидорук.

В рамках деловой программы Межрегионального промышленного кооперационного форума также состоялась панельная сессия «Экспорт в текущих реалиях». В ходе панельной сессии спикеры обсудили актуальные вопросы поддержки экспортеров, логистики и финансовых инструментов в современных условиях. С приветственным словом и презентацией о возможностях региональной поддержки выступила Мария Сидорук, которая подробно остановилась на мерах содействия экспортерам на всех этапах ведения внешнеэкономической деятельности. Мероприятие вызвало живой интерес у участников форума. Завершая сессию, модератор Мария Сидорук поблагодарила спикеров и участников за продуктивную работу, подчеркнув важность развития кооперации и поддержки экспортного потенциала региона.

Поддержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Прокомментировать
Сюжет

Межрегиональный промышленный кооперационный форум в Пскове-2026

Международная закупочная сессия состоялась на промышленном форуме в Пскове

Кадровый потенциал «Титан-Полимера» представлен на промышленном форуме в Пскове

Вместе лучше: как открытый диалог и кооперация помогут развитию промышленности
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026