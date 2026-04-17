 
Экономика

ФАС выдала предупреждения Wildberries и Ozon

1

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала двум крупнейшим российским маркетплейсам - Wildberries и Ozon - предупреждения за навязывание невыгодных условий продавцам и введение в заблуждение покупателей, говорится в сообщении регулятора.

В частности, ФАС выявила, что компании увеличили сроки выплат продавцам за реализованные товары, что, по словам регулятора, ухудшает финансовое положение продавцов.

Кроме того, служба считает установление Ozon платной услуги за размещение знака «оригинал» на карточке товара введением в заблуждение покупателей. «Это создает у покупателей впечатление, что товар прошел проверку подлинности, тогда как на самом деле маркировка является лишь только платной услугой и не гарантирует достоверность сведений о товаре», - отмечает регулятор.

Компаниям необходимо устранить признаки нарушений до 15 мая, пишет «Интерфакс».

«В случае неисполнения предупреждений ФАС России в соответствии с законодательством возбудит антимонопольное дело», - добавляют в ведомстве.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026