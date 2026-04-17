ФАС выдала предупреждения Wildberries и Ozon

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала двум крупнейшим российским маркетплейсам - Wildberries и Ozon - предупреждения за навязывание невыгодных условий продавцам и введение в заблуждение покупателей, говорится в сообщении регулятора.

В частности, ФАС выявила, что компании увеличили сроки выплат продавцам за реализованные товары, что, по словам регулятора, ухудшает финансовое положение продавцов.

Кроме того, служба считает установление Ozon платной услуги за размещение знака «оригинал» на карточке товара введением в заблуждение покупателей. «Это создает у покупателей впечатление, что товар прошел проверку подлинности, тогда как на самом деле маркировка является лишь только платной услугой и не гарантирует достоверность сведений о товаре», - отмечает регулятор.

Компаниям необходимо устранить признаки нарушений до 15 мая, пишет «Интерфакс».

«В случае неисполнения предупреждений ФАС России в соответствии с законодательством возбудит антимонопольное дело», - добавляют в ведомстве.