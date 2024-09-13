Экономика

Названа причина закрытия магазинов «Великолукского мясокомбината»

Магазины «Великолукского мясокомбината» в Псковской области закрываются в связи с заключением крупного договора на экспорт свинины в другие страны. Об этом сообщили в администрации Стругокрасненского муниципального округа, отвечая на обращения в соцсетях.

«По информации указанной компании, магазины "Великолукского мясокомбината" закрывают в связи с заключением крупного договора на экспорт свинины в другие страны. В Стругах Красных вместо магазина "Великолукский мясокомбинат" будет открыт магазин продажи мясной продукции другой торговой сети», - сообщили в администрации.

Ранее сообщалось, что «Великолукский мясокомбинат» окончательно закроет фирменную розницу в Петербурге до конца октября.

Напомним, «Великолукский свиноводческий комплекс» получил разрешение поставлять продукцию в Китай. Право на экспорт свинины в Поднебесную получили всего три российских предприятия.