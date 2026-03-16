 
Общество

Для большинства респондентов ПЛН маркетплейсы заменили поход в ТЦ

Больше половины опрошенных Псковской Лентой Новостей читателей предпочитают закупаться на маркетплейсах, а не в торговых центрах. В опросе приняли участие 162 человека.

Маркетплейсы победили в битве за время. Более половины опрошенных (58%) окончательно «прописались» в приложениях. Для них ТЦ потеряли свою главную функцию — снабжение товарами первой и второй необходимости. 31.5% респондентов — это «последний оплот» классических ТЦ. Эти люди ходят в магазины не за вещами, а за ощущениями. Возможность «пощупать», примерить и получить товар здесь и сейчас — это то, что алгоритмы маркетплейсов пока не могут оцифровать. 

Всего 5% приходят на маркетплейсы, если не нашли товар в ТЦ. Это говорит о том, что ассортимент онлайн-площадок стал настолько избыточным, что ситуация «в магазине выбор лучше» практически исчезла из реальности потребителя.

Мы наблюдаем тектонический сдвиг. Если суммировать, то 63% (58% + 5%) уже рассматривают маркетплейс как приоритетную или равнозначную площадку. Торговым центрам пора перестать быть просто «коробками с полками». Чтобы выжить, им придется окончательно мигрировать в сферу развлечений, превращаясь в гибриды парков, кинотеатров и выставочных залов. Похоже, псковичи тоже официально вошли в эру, когда «сходить за хлебом» (или за новым свитером) — это просто пара кликов большим пальцем, не вставая с дивана.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Когда собираетесь переобувать машину?»

