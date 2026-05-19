Через Псковскую область в РФ за два дня ввезли более 670 тонн продукции животноводства из Беларуси

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора 16-17 мая проконтролировало ввоз более 674 тонн продукции животного происхождения через границу РФ в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Беларусь поставила в Россию 351,8 тонны мяса и мясосырья, 135,5 тонны молока и молочных товаров, 44 тонны рыбы и рыбопродукции, 18,2 тонны прочей готовой продукции, 118 тонн кормов и кормовых добавок, а также семь тонн эндокринного сырья. Кроме того, поставщики привезли 939,9 тысячи штук куриных яиц, шесть тысяч штук живой радужной форели и 3,3 тысячи штук пчелопакетов.

После завершения всех ветеринарных проверок Россельхознадзора получатели направили грузы по адресам.