Кормозаготовительные работы начались в ООО «ПсковАгроИнвест»

В ООО «ПсковАгроИнвест» началась кампания по заготовке кормов, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

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В этом сезоне первого укоса запланировано заготовить 30 000 тонн травяного сенажа; под заготовку сейчас задействовано около 1 000 гектаров земли.

Основные культуры первого укоса: люцерна, тимофеевка, тростниковая овсяница, красный и белый клевер. В работе задействовано порядка 20 специалистов и около 20 единиц техники.

В течение всего периода кормозаготовки проводится контроль показателей качества для обеспечения кормов требуемой питательной ценности и сохранности. Это позволит сформировать необходимый запас качественных кормов для обслуживания животноводческих комплексов предприятия и обеспечить стабильность производства животноводческой продукции, пояснили на предприятии.