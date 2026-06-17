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Псковские депутаты рассмотрели «технические правки» в бюджет области на 2026 год

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Изменения в бюджет Псковской области на 2026 и плановые 2027 и 2028 годы рассмотрели депутаты комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Законодательного Собрания Псковской области 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По государственной программе Псковской области «Развитие физической культуры и спорта» уточняется наименование целевой статьи по субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием физкультурно-оздоровительных услуг в соответствии с социальным сертификатом.

По государственной программе Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия» внесены корректировки в наименование целевой субсидии на поддержку творческой деятельности и (или) укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров, а также театров, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек.

В рамках Государственной программы Псковской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Псковской области» за счет перераспределения средств резервного фонда правительства региона предусмотрены расходы в сумме 112 387 000 рублей на 2026 год для осуществления бюджетных инвестиций акционерным обществом «Псковские коммунальные системы» на финансовое обеспечение мероприятий по приобретенным активам АО «Газпром теплоэнерго». Увеличены лимиты резервного фонда правительства региона за счет перераспределения средств, предусмотренных на обслуживание государственного долга по Государственной программе Псковской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области», в сумме 220 миллионов рублей.

Статья 10 закона Псковской области «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» дополнена порядком списания задолженности муниципального образования по бюджетным кредитам.

Изменения в текущий областной бюджет не меняют параметры доходной и расходной частей. 

«Можно сказать, что это технические правки. Мы по ряду субсидий уточнили названия. Уменьшены расходы на договорные обязательства. Эти средства направили в резервный фонд. Затем проектом учтена замена названия Псковского областного Собрания депутатов на Законодательное Собрание», - пояснила заместитель губернатора Псковской области Татьяна Баринова.

Счетная палата Псковской области обратила внимание на уточнение названия резервного фонда по ликвидации чрезвычайных ситуаций. У правового управления возникли правки технического характера. В нескольких местах не заменено название на Законодательное Собрание Псковской области.

Законопроект поддержан.

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Баринова Татьяна Алексеевна

Баринова Татьяна Алексеевна

Заместитель губернатора Псковской области - министр финансов Псковской области

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