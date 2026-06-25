Экспортный потенциал Псковской области: как нацпроект помогает бизнесу выйти на зарубежные рынки

Бизнес Псковской области осваивает зарубежные рынки, чему активно способствует государство: благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» компании региона получают комплексную поддержку — от льготного финансирования до выхода на электронные площадки. О том, как инструменты господдержки помогают псковским производителям кратно сокращать сроки запуска экспорта, находить партнеров в странах Юга и достигать новых финансовых высот, рассказал Псковской Ленте Новостей министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев.

- Андрей Сергеевич, какие, на ваш взгляд, наиболее привлекательные возможности перед бизнесом Псковской области открывает национальный проект «Международная кооперация и экспорт»?

- Целью национального проекта «Международная кооперация и экспорт» является прирост к 2030 году объёма экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 2/3 по сравнению с показателем 2023 года и создание зарубежной инфраструктуры поддержки экспорта. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» открывает для бизнеса Псковской области практические возможности по выходу на зарубежные рынки, а именно: помощь в получении страхования отсрочки платежа, льготных займов от Росэксимбанка и ЭКСАР; помощь по выходу на зарубежные рынки: организация и финансирование Центром поддержки экспорта Псковской области бизнес-миссий как за рубежом, так и в регионе, участие предприятий региона в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Кроме того, инструменты проекта направлены на помощь предприятиям региона в поиске потенциального покупателя; снятие административных барьеров: специализированная помощь в сертификации продукции, маркировке, логистике и юридическом сопровождении сделок.

Эффективность данных мер поддержки доказана цифрами. Так, только за последние 3 года при содействии регионального Центра поддержки экспорта Псковской области было заключено и реализовано более 140 контрактов 32 предприятиями региона на общую сумму более 27 миллионов долларов США.

- На кого нацелен нацпроект?

- Проект ориентирован на малые и средние предприятия, которые только начинают экспортировать, а также на действующих экспортёров, желающих выйти на новые рынки. Особое внимание уделяется производителям несырьевых товаров с высокой добавленной стоимостью: машиностроение, пищевая промышленность, продукция деревообработки.

- Какие предприятия в Псковской области уже пользуются его предложениями?

- В 2025 году более 50 предприятий региона получили меры поддержки в рамках проекта. Среди активных участников: предприятия лесоперерабатывающей и легкой промышленности, производители кабельно-проводниковой продукции, сварочного, гальванического оборудования; большое значение уделяется поддержке предприятий пищевой промышленности и производителей парфюмерно-косметической продукции.

- Какие инициативы в рамках нацпроекта в целом наиболее востребованы в Псковской области?

- Наиболее востребованными мерами поддержки являются: софинансирование затрат на логистику; софинансирование международной сертификации; финансирование участия предприятий региона в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях; организация бизнес-миссий за рубеж и на территории региона.

- Как информируют предприятия о возможностях нацпроекта?

- Информирование ведется по нескольким каналам: посредством федеральных цифровых сервисов, официальных сайтов и мессенджеров Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства экономического развития Псковской области. Основную роль в этом процессе играют АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) и Центр поддержки экспорта Псковской области (ЦПЭ), который организует рассылки, семинары, публикации в СМИ и мессенджерах. Также практикуются прямые телефонные звонки экспортно ориентированным компаниям. Информация доводится до бизнеса и в рамках форумов

Так, 24 марта во время Межрегионального промышленного кооперационного форума состоялась панельная сессия «Экспорт в текущих реалиях», где представители РЭЦ, АО «Почта России» и руководитель ЦПЭ Псковской области Мария Сидорук рассказали о мерах поддержки, международных расчетах и логистических решениях для бизнеса.

- Как много предприятий в регионе присоединились к программе «Сделано в России» и платформе «Мой экспорт»?

- Сначала стоить пояснить, что АО «Российский экспортный центр» реализует комплексную программу продвижения российской продукции под национальным брендом «Сделано в России». В нее входят информационно-просветительские мероприятия, фестивали-ярмарки, выставки, бизнес-миссии, маркетинговые акции, а также развитие инфраструктуры (демонстрационно-дегустационные павильоны и магазины). К программе в Псковской области присоединились 12 организаций.

Также для экспортеров работает цифровая платформа «Мой экспорт» (с июня 2026 года — «Госуслуги ВЭД»), позволяющая получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности в режиме «одного окна». На платформе зарегистрированы 160 организаций. В Едином каталоге представлено более 660 услуг от федеральных и региональных ведомств, институтов развития и партнеров.

- Как вы оцениваете их удобство?

- Главное удобство платформы «Госуслуги ВЭД» — интеграция с привычными «Госуслугами»: единая авторизация и автозаполнение данных компании экономят время. Посредством платформы можно получить 80% услуг онлайн, без визитов в ведомства.

- Мы видим, что значимой частью нацпроекта является поддержка экспорта. Видите ли вы уже сейчас положительную тенденцию? Увеличиваются ли объемы?

- По итогам 2025 года несырьевой неэнергетический экспорт Псковской области в стоимостном выражении вырос на 18,2% по сравнению с 2024 годом. Особенно заметен рост в поставках пищевой и химической продукции. Также увеличиваются объемы поставок электрооборудования и средств наземного транспорта.

- Что Псковская область в основном экспортирует и в какие страны? Как в этом помогает нацпроект?

- В экспорте преобладают продовольственные товары и сельхозсырье. Основные страны-контрагенты: Беларусь, Китай, Вьетнам, Казахстан, Гонконг, Турция. Также активно развивается сотрудничество со странами Глобального Юга: Индией, Колумбией, Эквадором, государствами Африки и Ближнего Востока.

Проект помогает сокращать затраты через финансовую поддержку ЦПЭ (участие в выставках и бизнес-миссиях). Например, делегация области приняла участие в выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» (Минск, сентябрь–октябрь 2025 г.), по итогам которой три предприятия заключили экспортные контракты. Также регион был представлен на 31-й выставке PRODEXPO-2025 в Минске, а в ноябре 2025 года в Витебске прошли масштабные «Дни Псковской области».

- Можно ли уже сейчас говорить о других видимых улучшениях?

- Можно отметить сокращение сроков выхода организации на международные рынки с 8–10 месяцев до 3–4, а также появление системной обратной связи от зарубежных покупателей. Экспортеры получают доступ к льготному финансированию, страхованию, логистическим субсидиям, консалтингу и выходу на мировые маркетплейсы.

- Какие у вас ожидания от итогов нацпроекта к 2030 году?

- В соответствии со Стратегией развития ВЭД Псковской области на период до 2030 года, планируемый объем несырьевого неэнергетического экспорта региона составит 210,1 млн долларов США.

К 2030 году планируется: увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта области не менее чем на 2/3 по сравнению с 2023 годом; увеличить экспорт продукции АПК не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года; нарастить объем внешнеторгового оборота со странами Азии и Африки.

Беседовала Александра Мошина