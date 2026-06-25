«Гдов сад»: как хобби превратилось в семейный бизнес. ФОТОРЕПОРТАЖ

Основатели питомника «Гдов сад» в деревне Подолешье — молодая семья из Гдовского района, Наталья и Равиль Гамировы. Уже семь лет фермеры занимаются выращиванием овощей и рассады цветов. В ассортименте питомника — саженцы декоративных и плодово-ягодных культур, кустарники, рассада цветов и овощей, садовая земляника.

Наталья — профессиональная спортсменка, лыжница - родилась и выросла в деревне. «Цветы и овощи у нас всегда были. Кроме того, у меня возник интерес к красивым декоративным растениям. Поэтому, завершив спортивную карьеру, вместе с мужем вернулась в Гдов, где захотелось погрузиться в сельскую жизнь. Начали искать разные варианты, поставили теплицу на участке родителей и стали выращивать рассаду овощей и цветов, а излишки продавать на рынке», - рассказала фермер.

Вскоре хобби переросло в полноценный бизнес. В 2021 году семья приобрела участок земли в Пололешье. Наталья прошла обучение в «Школе фермера». А в этом году подала заявку на получение гранта в форме субсидии на поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса в части развития крестьянских (фермерских) хозяйств и стала одним из победителей конкурса. Грантовые средства, которые семья получит в этом году, будет направлены на строительство в питомнике новой отапливаемой теплицы площадью 300 квадратных метров. Это позволит увеличить объемы производства рассады и овощей и повысить качество продукции.

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