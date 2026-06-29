В РФ хотят отказаться от госзакупки иностранных стройматериалов

Кабинет министров рассматривает возможность введения национального режима, который может действовать при приобретении госучреждениями, госкорпорациями и госкомпаниями гранитной, стекольной и керамической продукции.

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Если решение будет принято, то товары российского производства и продукции из других стран ЕАЭС получат преимущество при закупках таких госорганизаций.

По подсчетам Минфина, в прошлом году российские товары уже занимали 65% стоимостного объема государственных закупок. Правительство при этом продолжает совершенствовать правила подтверждения страны происхождения продукции.

В Минпромторге в конце 2025 года подсчитывали, что импорт на рынке стройматериалов занимал не более 4%. Они представлены в основном нишевой продукцией премиального сегмента.

Потенциальный ввод национального режима обсуждается на фоне сокращения производства стройматериалов на 8,3%. Эксперты связывают спад со снижением спроса со стороны строительные отрасли. Рисковый сценарий совместного прогноза Минпромторга, Минстроя и Минтранса предполагает падение выпуска стройматериалов на 22% в 2026 году, пишут «Известия».

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов видит выход из ситуации для производителей стройматериалов в льготных кредитах на оборотный капитал и закупку оборудования, а также в субсидиях на процентные ставки по кредитам и на НИОКР.