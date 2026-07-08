Индекс Мосбиржи продолжает падение

Российский фондовый рынок продолжает затяжное падение. 7 июля индекс Московской биржи опускался до 2117 пунктов — минимального уровня с декабря 2022 года. Только за первую неделю июля он снизился почти на 9%.

Давление на рынок оказывает сразу несколько факторов: высокая ключевая ставка, крепкий рубль, бьющий по экспортерам, дивидендный сезон, который снижает котировки, а также геополитическая неопределенность. Игроки ждали более быстрого снижения ставки, но проблемы с логистикой и поставками топлива могут разогнать инфляцию, вынуждая ЦБ действовать осторожнее.

Первые признаки стабилизации эксперты ожидают ближе к осени. В текущей ситуации инвесторам советуют не паниковать, а пересмотреть портфель в пользу более консервативных инструментов — ОФЗ, фондов денежного рынка и бумаг с плавающей ставкой пишут «Известия».