 
Экономика

Индекс Мосбиржи продолжает падение

0

Российский фондовый рынок продолжает затяжное падение. 7 июля индекс Московской биржи опускался до 2117 пунктов — минимального уровня с декабря 2022 года. Только за первую неделю июля он снизился почти на 9%.

Давление на рынок оказывает сразу несколько факторов: высокая ключевая ставка, крепкий рубль, бьющий по экспортерам, дивидендный сезон, который снижает котировки, а также геополитическая неопределенность. Игроки ждали более быстрого снижения ставки, но проблемы с логистикой и поставками топлива могут разогнать инфляцию, вынуждая ЦБ действовать осторожнее.

Первые признаки стабилизации эксперты ожидают ближе к осени. В текущей ситуации инвесторам советуют не паниковать, а пересмотреть портфель в пользу более консервативных инструментов — ОФЗ, фондов денежного рынка и бумаг с плавающей ставкой пишут «Известия».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026