Работал за двоих: как трактор Ростсельмаш спас посевную

Селекционно-семеноводческая компания «Смена» - молодое, но уже успешное сельхозпредприятие. В 2021 году организация выкупила активы и земли бывших колхозов трех муниципалитетах Псковской области, чтобы заняться семеноводством и выращиванием рапса, зерновых и зернобобовых культур. О том, на что делают ставку аграрии, с какими трудностями сталкиваются и как современная и надежная техника помогает справиться с проблемами, узнала Псковская Лента Новостей.

Сегодня ООО ССК «Смена» работает сразу на трёх площадках в Псковской области - в Порховском, Псковском и Островском муниципальных округах. Сейчас семенными посевами рапса занята примерно тысяча гектаров, на остальных площадях - посевы ячменя и овощных бобов. Последние два года хозяйство очень плотно стало заниматься выращиванием этих сельскохозяйственных культур.

«Но, в первую очередь, мы занимаемся семеноводством рапса. Это не массовое промышленное производство культуры, поэтому гектаров под рапс у нас не очень много», - рассказал инженер-механик ООО ССК «Смена» Дмитрий Штулёв.

По словам специалиста, сейчас семена рапса очень востребованы, поэтому головное предприятие компании активно занимается выведением новых сортов, а задача «Смены» - их размножение. Причем, в хозяйстве продают не просто семена, а готовую технологию. «Мы совместно с нашими партнёрами занимаемся поставкой полного пакета: это и семена, и средства защиты растений, и консультирование», - уточняет инженер.

Главный вызов, с которым столкнулась компания, - это состояние земельных участков. «Земли были запущенные, требующие серьёзных культурно-технических мероприятий: вырубки кустарника, деревьев. Мы занимаемся именно тем, что приводим эти поля в порядок», - поясняет Дмитрий Штулёв.

Для ввода залежных земель в оборот и качественной обработки почвы потребовалась мощная и надёжная техника. Общий парк «Смены» на трёх площадках насчитывает порядка 30-40 единиц. И в этом году он пополнился еще одной мощной и современной машиной. Компания сделала выбор в пользу отечественного производителя, приобретя трактор Ростсельмаш у официального дилера «Еврохимсервис».

Выбор пал именно на трактор Ростсельмаш 2400 с двигателем мощностью 430 лошадиных сил. По словам Дмитрия, выбор техники такой мощности среди отечественных производителей не так велик, а о надёжности модели он знал по опыту коллег.

«С тракторами Ростсельмаш я знаком давно. Эта техника себя хорошо зарекомендовала на полях в других хозяйствах, - отмечает Дмитрий Штулёв. - В этом году "Еврохимсервис" сделал нам очень выгодное предложение. Плюс удобная лизинговая программа. Поэтому экономически обоснованной стала покупка именно такого трактора».

Главные плюсы новой техники - универсальность и комфорт.

«Машина позволяет подключать любое прицепное и навесное оборудование. То, что уже было у нас в хозяйстве, мы без проблем задействовали с этим трактором, - рассказывает инженер. - Кабина комфортная, есть климатическая установка. Управление очень удобное, осуществляется через бортовой компьютер. Чтобы разобраться, высшее образование не нужно - всё интуитивно и просто».

Отдельно Дмитрий отметил встроенную цифровую платформу РСМ Агротроник. Эта система позволяет мониторить технику в реальном времени со смартфона. Для хозяйства с большим разбросом площадей это стало настоящей находкой. «Я в любой момент могу зайти в приложение и посмотреть, где находится трактор, сколько гектаров сегодня сделал, остаток топлива в баке, сколько моточасов осталось до ТО, - объясняет Дмитрий. - Замотаешься и не всегда вовремя получишь информацию от механизатора, а тут я заранее вижу, сколько часов до обслуживания, и могу спокойно вызвать сервис, заказать запчасти. К тому же, эта система уже в комплекте, мы за неё ничего дополнительно не платили».

Новый трактор поступил в хозяйство практически перед стартом весенней полевой кампании. Машину сразу отправили в поля. И настоящую проверку она прошла, когда в самый разгар работ на площадке в Псковском районе из строя вышла другая единица. Вся нагрузка легла на Ростсельмаш 2400.

«Этому трактору пришлось работать практически за двоих, круглосуточно, без остановок. Он справился с поставленными задачами. Посевную мы закончили вовремя, все планы выполнили», - с удовлетворением отмечает инженер-механик.

Сейчас, после завершения сева, трактор продолжает ежедневно трудиться в полях: бывшие залежные земли готовятся к озимому и будущему яровому севу. Что касается обслуживания техники, в «Смене» спокойны: с сервисной службой «Еврохимсервис» хозяйство знакомо давно, и все вопросы по запчастям и ремонту всегда решаются оперативно. А благодаря цифровой платформе теперь все эти моменты можно планировать заранее.

Светлана Синцова

Фото Дмитрия Штулёва

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