51% псковичей считают, что сбережения можно хранить в рублях – опрос

51% респондентов считают, что сегодня сбережения или их часть стоит хранить в рублях. Доля сторонников доллара составила 36%. Уровень доверия к евро и китайскому юаню составляет — 24 и 23% соответственно. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения Пскова. Опрос проводился с 26 июня по 3 июля.

Мужчины заметно чаще женщин советуют выбирать американские и европейские валюты, а также китайский юань. Молодежь до 35 лет чаще, чем те, кто старше, рекомендует хранить сбережения в долларах и евро. Горожане 45+, в свою очередь, чаще выступают за накопления в рублях, граждане от 35 до 45 лет — в юанях.

Среди закончивших вузы рубль выбирают 55%, среди обладателей среднего профессионального образования — только 45%, доллары — 39 и 35% соответственно. Горожане, закончившие техникумы и колледжи, к китайской валюте относятся более настороженно: лишь 10% советуют копить в юанях (среди респондентов с высшим образованием таких 22%).

С ростом заработка увеличивается и уровень доверия к рублю, доллару и евро, а вот сторонников юаня больше среди граждан с доходом от 100 до 150 тысяч рублей.

Отвечая на вопрос, какая валюта самая надежная для хранения накоплений, 6% респондентов назвали евро, 15% — доллар, а на первом месте рубль — его выбрал 32% респондентов.