Почти 8 тысяч человек в СЗФО решили свои проблемы с кредитами с помощью Сбера

Почти восемь тысяч жителей Северо-Западного федерального округа сохранили финансовую стабильность во втором квартале 2026 года с помощью Сбера. Общий объём урегулированной задолженности превысил 7,9 млрд рублей — это на 6,7% выше показателя первого квартала (тогда поддержка была оказана 6,7 тысячи семей на 7,4 млрд рублей), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Всего с апреля по июнь Сбер помог с этим более 85 тысячам россиянам. Общий объём урегулированной задолженности превысил 70 млрд рублей.

Людям, которые столкнулись с финансовыми сложностями, Сбер предлагает несколько вариантов решения проблем. Клиенты могут воспользоваться как государственными, так и собственными программами банка.

Среди госпрограмм (вторые по востребованности среди всех мер поддержки) — кредитные и ипотечные каникулы. За апрель-июнь в СЗФО их оформили почти 2 тысячи человек, урегулировав долги на 2,6 млрд рублей. В первом квартале показатели были сопоставимы: 1,9 тысячи заёмщиков и 2,4 млрд рублей.

Если человек не может воспользоваться кредитными или ипотечными каникулами, ему могут помочь программы Сбера. Они доступны по всем видам кредитов: ипотека, потребительские займы, автокредиты и кредитные карты.

Самым популярным инструментом остаётся реструктуризация для временного снижения ежемесячного взноса — её выбрали 5,2 тысячи клиентов, урегулировав долги на 4,2 млрд рублей против 4,1 тысячи человек и 4 млрд в первом квартале.

Для тех, у кого есть долговые обязательства перед разными банками, предусмотрена программа комплексного урегулирования: ей воспользовались более 700 заёмщиков в СЗФО, закрыв вопросы на 1 млрд рублей (в первом квартале — 600 человек и 1 млрд).

«Сбер — это, в первую очередь, люди, которые иногда приходят к нам в самые непростые моменты жизни. Потеря работы, болезнь, семейные обстоятельства — мы знаем, как трудно бывает обратиться за помощью. Поэтому наша задача — сделать этот шаг максимально лёгким. Мы вкладываем большие ресурсы в цифровизацию процессов, чтобы человек мог решить свои вопросы быстро и удобно: уже более 90% заявок на реструктуризацию подаются в Сбербанк Онлайн, и 80% документов подписываются дистанционно. Но за каждым процентом — живая человеческая история. Именно поэтому мы слушаем, анализируем и подбираем то, что подходит именно в данном конкретном случае. Главное — не молчать, а прийти к нам, и вместе мы обязательно найдём выход», - сказал заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка Антон Киселев.

Один из вариантов реструктуризации долгов при длительной просрочке без принудительного взыскания — мировое соглашение; во втором квартале его заключили более 27 человек на 40,9 млн рублей (в первом квартале — 34 соглашения на 15,4 млн).

В экстренных ситуациях Сбер также может предложить погасить долг за счёт реализации залогового имущества через платформу Portal DA.С начала года с её помощью россияне продали активов на 10 млрд рублей.

На стадии банкротства также возможно урегулирование: во втором квартале такими инструментами воспользовались 1,6 тысячи россиян, что позволило им избежать процедуры банкротства и восстановить платёжеспособность.

Кроме того, специалисты Сбера информируют клиентов о государственной программе социальных контрактов, которая помогает с трудоустройством или получением новой профессии.