 
Экономика

Псковская гордума утвердила изменения в бюджет: доходы вырастут на 131,9 млн рублей

0

Изменения в бюджет Пскова на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов утвердили на очередной 54-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В представленном проекте доходы бюджета Пскова на 2026 год увеличиваются на 131 миллион 963 тысячи рублей, в том числе по группе «Налоговые и неналоговые доходы» - на 6,9 миллиона рублей, по группе «Безвозмездные поступления» - на 125 миллионов рублей.

Кроме того, говорилось о капитальном ремонте многоквартирных домов, ремонте дорог, дворов и проездов к ним, а также объектов социальной сферы.

Изменения приняты единогласно. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026