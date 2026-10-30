Псковская гордума утвердила изменения в бюджет: доходы вырастут на 131,9 млн рублей

Изменения в бюджет Пскова на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов утвердили на очередной 54-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В представленном проекте доходы бюджета Пскова на 2026 год увеличиваются на 131 миллион 963 тысячи рублей, в том числе по группе «Налоговые и неналоговые доходы» - на 6,9 миллиона рублей, по группе «Безвозмездные поступления» - на 125 миллионов рублей.

Кроме того, говорилось о капитальном ремонте многоквартирных домов, ремонте дорог, дворов и проездов к ним, а также объектов социальной сферы.

Изменения приняты единогласно.