«Обратный отсчет»: Митрополит Матфей об итогах 2025 года для Псковской епархии

Слушайте на волнах ПЛН FM (102.6 FM) новый выпуск программы «Обратный отсчет», в которой известные региональные политики, общественные деятели, представители сфер культуры, образования и спорта подводят итоги уходящего года.

Гость студии — митрополит Псковский и Порховский Матфей. В преддверии Нового года владыка расскажет, как для Псковской епархии сложился уходящий год. Ведущий — Максим Костиков.

Начало программы — в 13.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.