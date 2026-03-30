Крестный ход с чудотворной иконой Богородицы в Себеже собрал сотни человек

Торжества, посвящённые Себежской (Опочецкой) иконе Пресвятой Богородицы, состоялись в Себеже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии, духовенство во главе с епископом Варнавой и сотни верующих собрались на богослужении в храме Святой Троицы. Молебен прошёл за мир и российское воинство.

Фото здесь и далее: Великолукская епархия

На литургии епископу Варнаве сослужили протоиерей Пётр Нетреба, секретарь епархии иерей Вадим Яковлев и другие священнослужители. Песнопения исполнил патриарший квартет из Москвы. На службе присутствовали представители власти, паломники и жители города.

После богослужения состоялся крестный ход с чудотворной иконой от храма до Петровской горы. Икону несли представители пограничных войск, а хоругви — воспитанники Себежского суворовского училища. На Петровской горе у памятника событиям русско-польской войны XVII века духовенство отслужило молебен.

Епископ Варнава обратился к собравшимся с проповедью, в которой призвал молиться Богородице о защите внешних и внутренних рубежей страны.

Завершились торжества общей трапезой, которую подготовили прихожане и воскресная школа храма при поддержке пограничной части.

Себежская икона издавна считается покровительницей стрельцов и защитницей рубежей России. Оригинал иконы утратили после революции, в храмах хранятся списки. В Дивеево также находятся два списка, один из которых участвует в крестных ходах.