Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме пройдет без паломников

Пасхальные мероприятия, включая церемонию схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Великую Субботу, 11 апреля, пройдут в ограниченном формате из-за ситуации с безопасностью, святыни Старого города Иерусалима останутся закрытыми для паломников и туристов, сообщила в понедельник пресс-служба израильской полиции.

«В свете пасхальных мероприятий, включая церемонию схождения Благодатного огня,... и с целью поиска механизмов, обеспечивающих свободу вероисповедания для всех христианских конфессий во время праздника,... полиция иерусалимского округа поддерживает постоянный диалог со всеми христианскими общинами. В рамках этих усилий сегодня утром состоялась встреча с латинским католическим кардиналом Пьербаттистой Пиццабаллой, в ходе которой было решено, что традиционные церемонии пройдут в символическом и ограниченном формате», - говорится в сообщении для прессы.

В израильской полиции сообщили, что решение о допуске журналистов на церемонию схождения Благодатного огня еще не принято.

Святыни трех монотеистических религий в Иерусалиме уже более месяца остаются закрытыми для верующих на фоне ракетных обстрелов, так как Старый город Иерусалима не оборудован общественными убежищами. Ракетные осколки уже неоднократной падали в считанных метрах от храма Гроба Господня, Стены Плача и мечети Аль-Акса, пишет РИА Новости.