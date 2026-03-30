Церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме пройдет без паломников

Пасхальные мероприятия, включая церемонию схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Великую Субботу, 11 апреля, пройдут в ограниченном формате из-за ситуации с безопасностью, святыни Старого города Иерусалима останутся закрытыми для паломников и туристов, сообщила в понедельник пресс-служба израильской полиции.
В израильской полиции сообщили, что решение о допуске журналистов на церемонию схождения Благодатного огня еще не принято.
Святыни трех монотеистических религий в Иерусалиме уже более месяца остаются закрытыми для верующих на фоне ракетных обстрелов, так как Старый город Иерусалима не оборудован общественными убежищами. Ракетные осколки уже неоднократной падали в считанных метрах от храма Гроба Господня, Стены Плача и мечети Аль-Акса, пишет РИА Новости.