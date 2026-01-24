В Великих Луках освятили помещения СИЗО-2

Помощник начальника СИЗО-2 по работе с верующими, клирик Великолукской епархии иерей Владимир Флавьянов 21 января, по согласованию с руководством учреждения, впервые совершил освящение жилых и хозяйственных помещений ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

Фото: Великолукская епархия

В камерах содержания священнослужитель с молитвой окропил святой водой желающих и ответил на их вопросы.

Затем отец Владимир провёл духовно-просветительское занятие для осужденных и встречу с сотрудниками, посвящённое Богоявлению и Крещению Господню.