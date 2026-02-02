День памяти архимандрита Иоанна (Крестьянкина) пройдет в Псково-Печерском монастыре

В праздник Собора Новомучеников и исповедников Церкви русской 5 февраля 2006 года скончался известный духовник и старец архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псково-Печерском монастыре, в память о 20-й годовщине смерти старца в Печорах 5 февраля пройдут божественная литургия и лития.

В 10:00 в Михайловском храме пройдет божественная литургия, также исповедь в 9:30. По окончании будет отслужена лития в Богом зданных пещерах у места упокоения старца.

Мемориальная келья батюшки будет открыта для посещения сразу по окончании литии, а затем и в течение дня.