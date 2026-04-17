Светлая пятница: «Прощальные пивцы» и посадка гороха

Светлая пятница — это пятый день Светлой седмицы (недели после Пасхи). В 2026 году она выпадает на 17 апреля. Этот день в народном и церковном календарях наполнен радостью, весенним обновлением и, что примечательно, особым вниманием к воде.

Главная церковная особенность этого дня — праздник иконы Божией Матери «Живоносный Источник».

В этот день в храмах совершается особый чин освящения воды. Традиция берет начало в V веке, когда будущему императору Льву I в роще под Константинополем явилась Богородица и указала на чудотворный источник, исцеляющий слепых.

После литургии верующие идут крестным ходом к ближайшим водоемам или колодцам. Раньше считалось важным окропить святой водой сады и огороды, чтобы урожай был богатым, а земля — плодородной.

В народе верили, что вода в Светлую пятницу обладает особой силой, помогающей при болезнях (особенно глазных) и душевной усталости.

Если Пасха — это праздник семейный, то Светлая пятница исторически была днем налаживания «межсемейных» связей. В старину этот день называли «Прощальными пивцами». Это был официальный повод для молодоженов навестить родителей жены (тестя и тещу). Зятья приходили в гости, чтобы выразить уважение и «догулять» пасхальные праздники. Нередко на такие посиделки приглашали и сватов. Несмотря на праздничный статус недели, в Светлую пятницу крестьяне часто выходили в огород. Бытовало поверье, что горох, посаженный именно в этот день, даст небывалый урожай и будет очень сладким.

