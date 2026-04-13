Большинство респондентов ПЛН отмечает Пасху

Почти половина респондентов Псковской Ленты Новостей считает Пасху одним из важнейших православных праздников и обязательно отмечает его каждый год. Такие данные следуют из еженедельного опроса, в котором приняли участие 248 человек.

Почти половина опрошенных (46%) подтвердила статус Пасхи как одного из ключевых православных праздников. Для этой группы вопрос «праздновать или нет» даже не стоит. Весьма примечательная цифра — 22,6%. Каждый пятый честно признался: яйца красить будем, куличи печь — обязательно, а вот поход в храм в планы не входит. Это те самые «хранители домашнего уюта», для которых праздник носит скорее культурно-эстетический характер.

Полностью игнорируют церковные даты 26,2% респондентов. Четверть аудитории сохраняет дистанцию от религиозных торжеств, предпочитая проводить эти дни в обычном формате.

Лишь 1,6% участников опроса заявили о строгом соблюдении всех дат церковного календаря. Это говорит о том, что глубокое воцерковление остается делом немногих, в то время как для 2,8% голосующих Пасха — это скорее повод сходить в гости или поучаствовать в городских гуляниях.

0,8% опрошенных при этом собирались праздновать Пасху, но отказаться от окрашивания яиц, считая это народным обычаем, не имеющим прямого отношения к церковным догматам.

Опрос показал, что Пасха в регионе — праздник по-настоящему народный. Даже если некоторым не всегда удается дойти до церкви, запах свежей выпечки и разноцветные яйца на столе остаются тем, что объединяет почти 70% опрошенных псковичей.

