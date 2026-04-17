Подземная река больше не угрожает Лазаревскому храму: специалисты завершили гидроизоляцию

Мониторинг результатов работ по гидроизоляции проводят специалисты в Лазаревской церкви Псково-Печерского монастыря, сообщает ГТРК «Псков». 

В древних подклетах храма несколько столетий находились хозяйственные помещения, которые ежегодно страдали от подтоплений во время таяния снега и разлива подземной реки Каменец.

Проблему решили во время реставрации храма специалисты-метростроевцы из Санкт-Петербурга: вокруг фундаментов был устроен глиняный замок. Сделано инъектирование — укрепление фундаментов внутри и снаружи здания. Устроен специальный дренажный колодец. 

В настоящий момент уникальные интерьеры храма отреставрированы. Проведены все инженерные системы. Помещение приспособлено для хозяйственной деятельности. Ведется наблюдение за проблемными зонами.

