Митрополит Матфей совершил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре

Митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре вчера, 28 февраля, накануне Недели 1-й Великого поста. Об этом сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал

Его Высокопреосвященству сослужили: архимандрит Филарет (Кольцов) с братией обители и гости в священном сане.

Песнопения исполнили: хор монастыря под управлением монаха Антония (Лисова) и Архиерейский хор под управлением Марии Быковой.

За богослужением молились братия обители, студенты Псково-Печерской духовной семинарии, а также многочисленные прихожане и паломники.