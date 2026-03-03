В РФ может появиться ответственность за «затирание» религиозных символов на фото

Группа депутатов во главе с вице‑спикером Госдумы РФ Анной Кузнецовой внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий штрафы за намеренное «затирание» религиозных символов на изображениях и иных формах воспроизведения объектов. Документ доступен в электронной базе нижней палаты Федерального Собрания.

Разработчики законопроекта предлагают установить разные размеры штрафов в зависимости от статуса нарушителя. Так, обычные граждане (физлица), уличенные в подобном деянии, могут быть оштрафованы на сумму от 5 000 до 30 000 рублей либо наказаны обязательными работами на срок до 120-ти часов. Для должностных лиц предусмотрен более серьезный штраф – от 50 000 до 100 000 рублей, а для юридических лиц санкции еще строже: предлагаемые депутатами штрафы достигают 300 000 рублей.

Анна Кузнецова в своем Telegram‑канале рассказала, что предложенная ею и ее коллегами инициатива, предполагающая установление запрета на «затирание» религиозных символов, уже получила поддержку представителей всех фракций Госдумы РФ, а также правительства РФ и Генпрокуратуры.

Вице‑спикер отметила, что за все время работы парламент принял свыше 150-ти законов, направленных на защиту в стране религии и традиционных ценностей, а новый законопроект станет еще одним инструментом для достижения целей этой работы, пишет Cher-poisk.ru.