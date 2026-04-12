Пасхальные богослужения проходят в псковских храмах. ФОТО

Богослужения проводят в пасхальную ночь в храмах Псковской области. Торжественное действо в церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца в городе Пскове началось в 23.40, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Напомним, служба в честь праздника Пасхи, на которую прихожане собираются в храмах, начинается в полночь с субботы на воскресенье; вся она исполнена духовной радости и ликования. Вся она — торжественный гимн Светлому Христову Воскресению, примирению Бога и человека, победе жизни над смертью. 

Перед наступлением полуночи торжественный колокольный звон — благовест — возвещает о приближении Воскресения Христова, а в полночь открываются Царские врата иконостаса, откуда выходят священники, облаченные в парадные одежды, и вместе с молящимися совершают крестный ход вокруг храма. Затем происходит пасхальная утреня, а в завершении служится Пасхальная литургия, особенностью которой является то, что Евангелие, повествующее о божестве Иисуса Христа, читается на разных языках. Это напоминание всем, что апостольская проповедь распространилась по всей земле, среди всех народов.

 

Пасха завершает Великий пост и открывает период празднования — Светлую седмицу. В праздник начинается разговление после длительного поста, и главными атрибутами праздничного стола являются крашеные яйца, кулич и пасха (сладкое блюдо из творога с изюмом). Крашеное яйцо (раньше — это были только красные яйца) — символ мира, обагренного кровью Иисуса Христа и через это возрождающегося к новой жизни. Кулич (высокий хлеб из сдобного теста) — символ тела Господнего, к которому должны причащаться верующие. Вся эта пасхальная еда освящается в церкви накануне — в Страстную субботу.

