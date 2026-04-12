Светлое Христово Воскресение отмечают православные

Светлое Христово Воскресение — самый большой и светлый христианский праздник, установленный в честь воскрешения Иисуса Христа. Этот праздник еще называют Пасхою Христовой, то есть днем, в который совершилось наше перехождение от смерти — к жизни и от земли — к небу.

Пасха — самый древний и важный праздник богослужебного года. А его название берет свое начало от наименования иудейского торжества Песах (дословно — «проходить мимо»), которое было установлено в воспоминание исхода евреев из Египта и освобождения от рабства. В христианской традиции это наименование получило особый смысл и стало обозначать переход от смерти к вечной жизни со Христом — от земли к небу. Этот древнейший праздник был установлен еще в апостольские времена.

Суть Пасхи в Новом Завете — вечная жизнь через веру в воскресение Спасителя. В Священном Писании сказано: «Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним». Это надежда для всех верующих на воскресение.

Христос воскрес — и для всего мироздания началась истинная весна, светлое, радостное утро новой жизни. Воскресение Господа Иисуса — первая действительная победа жизни над смертью.

По прошествии субботы, ночью, на третий день после своих страданий и смерти, Господь Иисус Христос силою Своего Божества ожил, то есть воскрес из мертвых. Тело его человеческое преобразилось. Он вышел из гроба, не отвалив камня, не нарушив синедрионовой печати, и невидимый для стражи. С этого момента воины, сами не зная того, охраняли пустой гроб.

Вдруг сделалось великое землетрясение; с небес сошел Ангел Господень. Он, приступив, отвалил камень от двери гроба Господня и сел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег. Воины, стоявшие на страже у гроба, пришли в трепет и стали, как мертвые, а потом, очнувшись от страха, разбежались.

В этот день (первый день недели), как только кончился субботний покой, весьма рано, на рассвете, Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Иоанна, Саломия и другие женщины, взяв приготовленное благовонное миро, пошли ко гробу Иисуса Христа, чтобы помазать тело его, так как они не успели этого сделать при погребении (женщин этих церковь именует мироносицами). Они еще не знали, что ко гробу Христову приставлена стража и вход в пещеру запечатан. Потому они не ожидали кого-нибудь там встретить и говорили между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?». Камень же был очень велик.

Мария Магдалина, опередив остальных женщин-мироносиц, первая пришла ко гробу. Еще не рассветало, было темно. Мария, увидев, что камень отвален от гроба, сразу же побежала к Петру и Иоанну и говорит: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Услышав такие слова, Петр и Иоанн тотчас побежали ко гробу. Мария Магдалина последовала за ними.

В это время подошли ко гробу остальные женщины, шедшие с Марией Магдалиной. Они увидели, что камень отвален от гроба. И когда остановились, вдруг увидели светозарного Ангела, сидящего на камне. Ангел, обращаясь к ним, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь; он воскрес, как сказал, еще будучи с вами. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. А потом пойдите скорее и скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых».

Они вошли внутрь гроба (пещеры) и не нашли тела Господа Иисуса Христа. Но, взглянув, увидели Ангела в белой одежде, сидящего справа от места, где был положен Господь; их объял ужас.

Ангел же говорит им: «Не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина распятого. Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру (который своим отречением отпал от числа учеников), что он встретит вас в Галилее, там вы его увидите, как он сказал вам».

Когда же женщины стояли в недоумении, вдруг снова пред ними явились два Ангела в блистающих одеждах. Женщины в страхе преклонили лица свои к земле. Ангелы сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: он воскрес; вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, говоря, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки грешных людей, и быть распяту, и в третий день воскреснуть».

Вскоре сначала жены мироносицы, затем — близкие ученики встретили его живым. Так впервые прозвучал пасхальный возглас — то, что передавали из уст в уста сначала Апостолы, затем — жители Иерусалима: «Христос Воскрес!».

Пасхальная служба в честь праздника, на которую прихожане собираются в храмах, начинается в полночь с субботы на воскресенье; вся она исполнена духовной радости и ликования. Вся она — торжественный гимн Светлому Христову Воскресению, примирению Бога и человека, победе жизни над смертью. Одно из центральных событий Пасхи — схождение Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня в Великую субботу.

Перед наступлением полуночи торжественный колокольный звон — благовест — возвещает о приближении Воскресения Христова, а в полночь открываются Царские врата иконостаса, откуда выходят священники, облаченные в парадные одежды, и вместе с молящимися совершают крестный ход вокруг храма. Затем происходит пасхальная утреня, а в завершении служится Пасхальная литургия, особенностью которой является то, что Евангелие, повествующее о божестве Иисуса Христа, читается на разных языках. Это напоминание всем, что апостольская проповедь распространилась по всей земле, среди всех народов.

Пасха завершает Великий пост и открывает период празднования — Светлую седмицу. В праздник начинается разговление после длительного поста, и главными атрибутами праздничного стола являются крашеные яйца, кулич и пасха (сладкое блюдо из творога с изюмом). Крашеное яйцо (раньше — это были только красные яйца) — символ мира, обагренного кровью Иисуса Христа и через это возрождающегося к новой жизни. Кулич (высокий хлеб из сдобного теста) — символ тела Господнего, к которому должны причащаться верующие. Кстати, вся эта пасхальная еда освящается в церкви накануне — в Страстную субботу.

Праздник Пасхи каждый год совершается в разные числа месяца и время его празднования «переходит» по своей дате, но всегда приходится на воскресный день. Все праздники, связанные календарно с Пасхой (а это Вербное Воскресение, Антипасха, Вознесение и Троица), тоже меняют свою дату и называются переходящими или подвижными. Другие двунадесятые праздники (Рождество Христово, Крещение, Сретенье и другие) имеют постоянную дату и называются непереходящими или неподвижными.